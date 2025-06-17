https://ria.ru/20250617/ushakov-2023369109.html

Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году

Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году - РИА Новости, 17.06.2025

Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный форум "Деловой двадцатки", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Помимо основной деловой программы в рамках Петербургского форума состоятся Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, Форум "Лекарственная безопасность" и ряд других мероприятий. Всего предусматривается где-то более 150 различных мероприятий", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о программе ПМЭФ в этом году. Помощник президента отметил, что это будут панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки, теледебаты. "И пройдут тоже по традиции бизнес-диалоги с конкретными странами: Бахрейном, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Казахстаном, Китаем, Киргизией, Эмиратами, США, а также ЕврАзЭС - АСЕАН", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250409/roskongress-2010178702.html

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экономика, россия, бахрейн, бразилия, юрий ушаков, шос, брикс, евразийский экономический союз