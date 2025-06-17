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Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году - РИА Новости, 17.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
17:03 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ushakov-2023369109.html
Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году
Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:03:00+03:00
2025-06-17T17:03:00+03:00
пмэф — 2025
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный форум "Деловой двадцатки", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Помимо основной деловой программы в рамках Петербургского форума состоятся Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, Форум "Лекарственная безопасность" и ряд других мероприятий. Всего предусматривается где-то более 150 различных мероприятий", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о программе ПМЭФ в этом году. Помощник президента отметил, что это будут панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки, теледебаты. "И пройдут тоже по традиции бизнес-диалоги с конкретными странами: Бахрейном, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Казахстаном, Китаем, Киргизией, Эмиратами, США, а также ЕврАзЭС - АСЕАН", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, бахрейн, бразилия, юрий ушаков, шос, брикс, евразийский экономический союз
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Бахрейн, Бразилия, Юрий Ушаков, ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз
Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году

Ушаков: в рамках ПМЭФ в этом году пройдут более 150 мероприятий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году состоится более 150 различных мероприятий, включая Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный форум "Деловой двадцатки", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Помимо основной деловой программы в рамках Петербургского форума состоятся Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, Форум "Лекарственная безопасность" и ряд других мероприятий. Всего предусматривается где-то более 150 различных мероприятий", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о программе ПМЭФ в этом году.
Помощник президента отметил, что это будут панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки, теледебаты.
"И пройдут тоже по традиции бизнес-диалоги с конкретными странами: Бахрейном, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Казахстаном, Китаем, Киргизией, Эмиратами, США, а также ЕврАзЭС - АСЕАН", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025
9 апреля, 10:37
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияБахрейнБразилияЮрий УшаковШОСБРИКСЕвразийский экономический союз
 
 
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