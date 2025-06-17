https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html

Президент Сербии не предал Россию — это на Новый год

Президент Сербии не предал Россию — это на Новый год - РИА Новости, 17.06.2025

Президент Сербии не предал Россию — это на Новый год

Твердо и четко: президент Сербии не предал Россию. Так, по крайней мере, считает сам Александр Вучич. "Мы не антироссийские и никогда не будем антироссийскими", РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:03:00+03:00

сербия

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Твердо и четко: президент Сербии не предал Россию. Так, по крайней мере, считает сам Александр Вучич. "Мы не антироссийские и никогда не будем антироссийскими", — пообещал он, находясь в Праге с ее припадочно антироссийскими настроениями.До того Вучич впервые с начала СВО посетил Украину для участия в саммите государств Юго-Восточной Европы, но итоговую декларацию не подписал из-за ее текста с призывом вводить против России санкции. Вместо этого сербский президент пообещал Владимиру Зеленскому восстановить пару украинских городов в знак поддержки.Вот так — между струйками, на двух стульях — Александр Вучич и существует в большой политике уже без малого тридцать лет. Он в этой вроде бы неблаговидной тактике не просто хорош, а один из лучших. Его мастерство дать "и вашим, и нашим", обложив ваткой острые углы, многих злит, но по-своему восхищает. Маэстро!Вот и теперь, съездив в Одессу в компании лидеров десятка стран, он каким-то чудом уклонился от торжественного возложения цветов на т. н. аллее героев. Церемонии подобного характера часто сопутствуют визитам на высшем уровне, но то ли чутье, то ли помощники подсказали Вучичу, что это не герои, например, Второй мировой войны, а недавно ликвидированные Россией цели. Букетик от сербского президента на подобном мемориале стал бы для русских уколом, а отказ от участия в возложении цветов — скандалом. Однако Вучича на церемонии не было, а украинцы, вопреки своему обыкновению, не стали поднимать из-за этого истерику. Как серб выкрутился — загадка, матерые фокусники не раскрывают своих секретов.Проще вовсе не приезжать, чем по приезде от всего уклоняться, но Вучичу, как студенту на лекции вредного экзаменатора, нужно было непременно отметиться, иначе Кая нажалуется, а Урсула накажет. Его уже пообещали наказать за участие в празднованиях 80-летия Победы в Москве, а визит к Зеленскому в Одессу — это то, что Вучич бросил на другую чашу весов ради баланса.Майское появление главы Сербии в России стало первым за годы, более того, с февраля 2022-го президенты Александр Вучич и Владимир Путин не общались даже по телефону. Серб намекал, что ему запрещает Урсула. Это звучало жалко, но убедительно, хотя по прошествии лет убедительным больше не выглядит. Лидеры многих других государств Европы в общении с Москвой себе не отказывали, почему только Вучичу нельзя?Только недавно стало понятно, почему именно Вучичу нельзя: он сам хотел уклониться от одного конкретного разговора о сербских военных предприятиях, производящих снаряды для Украины.Таких предприятий много, и в 2023-2024 годах они работали в две-три смены: их продукция — от патронов до артиллерийских снарядов — резко возросла в цене, а конечным получателем подчас оказывались ВСУ. В случае оружия и тяжелых вооружений перепродажа возможна только с разрешения изначального владельца, но рынок боеприпасов более свободен в плане маневра: патроны для Украины закупали у сербов другие страны. Прежде всего Чехия, запустившая для этого специальную госпрограмму.Такое снабжение ВСУ не противоречило сербским законам, запрещающим вооружать воюющие страны, и как бы снимало с Белграда юридическую ответственность. Но не ответственность политическую: Вучич мог приостановить поставки через личное вмешательство. Однако не вмешался.Может показаться, будто дело в жадности: сербы решили подзаработать на чужом конфликте, с кем не бывало. Но вряд ли все настолько низменно: вмешиваться в ситуацию, при которой Европа закупает в Сербии патроны, Вучичу наверняка запретила Урсула (причем, как пить дать, еще и на принципы свободного рынка ссылалась, подлая женщина).Чтобы не нарваться на взаимоисключающую просьбу, Белград и избегал контактов с Москвой как по линии президентов, так и по линии МИД. Связным три с лишним года работал Александр Вулин: неформальный лидер "русской партии" в правительстве Сербии регулярно мотался в Россию, где его хорошо знают. Легко представить, как он передавал Вучичу просьбы вмешаться в ситуацию с чешскими закупками и как Вучич раз за разом отвечал — попробую, но ничего на самом деле не предпринимал. Поступать так с Вулиным ему можно. А вот с Путиным нельзя.Личный разговор президентов все-таки состоялся. Европейцы хватали Вучича за руки и требовали не лететь в Москву, но выбора не было: истекало действие очень выгодного для Сербии контракта на поставки газа, который покрывает более 80 процентов ее потребностей, а в Кремле недвусмысленно (и публично) дали понять, что обсуждать продление нужно на высшем уровне. В итоге контракт был продлен со всеми скидками, но только на полгода. А вопрос производства патронов для Киева был поднят в ходе той же встречи в Кремле. Вучич подтвердил это, как и то, что пообещал Путину разобраться.Видимо, он разбирался недостаточно быстро, а в Москве давно устали ждать. Пресс-служба внешней разведки РФ выпустила заявление, в котором описала схему с поставкой сербских снарядов в ВСУ и выразила сомнения в истинной нейтральности Белграда. Это не было публикацией результатов расследования: схема стала общеизвестной еще в 2023-м. Это было действием, которое в офисах предваряет фраза "Поторопи их там!". В сказках в похожих случаях из озера вылезает рука и кто-то говорит: "Должок!".Вучичу пришлось снова пообещать, что он разберется, на этот раз — всей стране. Скорее всего, сербскому президенту можно верить: он, как никто, знает, в какой момент нужно перескочить с одного стула на другой. Раз все-таки пришлось вмешаться в скользкую ситуацию, то вмешается и сделает, как обещал: это часть его пакта не только с Москвой, но и с собственным народом (большинство сербов категорически против вооружения Украины любым путем).На этом моменте хотелось бы поднять тост за русско-сербскую дружбу, но пройдет время — и гуттаперчевый Вучич вновь перепрыгнет со стула на стул, для баланса сделав что-то в пользу Запада. Кое-что, что понравится Урсуле и Киеву, но не понравится Москве.Это не может быть что-то большое вроде введения антироссийских санкций, иначе отношения с Россией критично испортятся. Но что-то маленькое тоже вряд ли подойдет: Вучичу придется как-то компенсировать ярость европейских "ястребов" от перекрытия одного из каналов снабжения ВСУ.Учитывая талант Вучича выкручиваться из сложных политических ситуаций, советовать ему что-то столь же неловко, как учить Анну Нетребко вокалу или Новака Джоковича теннису. Но часть его окружения, евробюрократы Урсулы и американское лобби прямо сейчас убеждают президента Сербии, что подходящей компенсацией в глазах Запада станет национализация НИС — крупнейшей нефтегазовой компании страны. Половина ее акций принадлежит "Газпрому", что поставило НИС под угрозу в свете как американских, так и европейских санкций.Дальнейшая судьба НИС — самый сложный и самый важный момент в отношениях Москвы и Белграда, который перекрывает даже схему с патронами, не говоря уже о визитах в Одессу. Просто об этом не так часто говорят, как о возне вокруг Зеленского.Выбросить Россию из сербской энергетики — действительно плохая идея. А для хитроумного Вучича ошибиться в расчете дозволенного — это как для Нетребко сфальшивить петухом, а для Джоковича проиграть со счетом 0:6. Умрет не только дружба. Умрет легенда.

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