https://ria.ru/20250401/ursula-2008445217.html

"Принесите мне его голову": Урсула нацелилась на друга Москвы в Белграде

"Принесите мне его голову": Урсула нацелилась на друга Москвы в Белграде - РИА Новости, 01.04.2025

"Принесите мне его голову": Урсула нацелилась на друга Москвы в Белграде

"В Белграде происходит цветная революция, и это неразрывно связано с нашей позицией в отношении России. За цветной революцией в Сербии стоят западные... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T08:01:00+03:00

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"В Белграде происходит цветная революция, и это неразрывно связано с нашей позицией в отношении России. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы поставить другую власть. Мы этого не позволим", — пообещал сербский вице-премьер Александр Вулин в Москве на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.Ровно через неделю после этого руководство ЕС потребовало убрать Вулина из сербского правительства, точнее — ни за что не назначать в новое (старое капитулировало под ударами той самой цветной революции). "Тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в Евросоюз", — наставительно заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, имея в виду сербского вице-премьера.Прежде Брюссель стеснялся открыто диктовать национальным властям, кого можно назначать министром, а кого нельзя, предпочитая метод кулуарного давления. Сколько раз в Сербии при президенте Александре Вучиче перетасовывалась колода власти, столько же раз в Белград слали предупреждение насчет Вулина — никуда не назначайте. Несмотря на это, Вулин до сих пор в колоде Вучича, но теперь его устранения требуют гласно.Согласно библейскому канону, иудейская царевна Иродиада через свою дочь Саломею потребовала от мужа — правителя Галилеи Ирода Антипы — принести на блюде голову Иоанна Предтечи за то, что тот на нее злословил. Этот жуткий, но чрезвычайно популярный у художников Возрождения сюжет как будто обыгрывается в современной Европе. Марта Кос по наущению Урсулы фон дер Ляйен просит у Вучича голову Вулина, предварительно возбудив его европейскими перспективами Сербии.Вучич, конечно, не царь галилейский, а только лишь президент сербский, но степень его личного влияния в стране сходна с таковой у царя. Что же касается Вулина, он в каком-то смысле "глас вопиющего в пустыне", как называл себя проповедник Иоанн Предтеча, — единственный высокопоставленный представитель сербской власти, кто регулярно, последовательно и жестко критикует ЕС, США и НАТО как врагов Сербии и тупиковый путь развития человечества.Официально Брюссель возмущен недавними словами Вулина о том, что Сербия никогда не станет членом ЕС, однако может вступить в БРИКС. Кроме того, Марте Кос не понравилось, что Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией и обвинил в организации протестов "несколько европейских разведывательных служб", а также глубинное государство в США, которое, по его словам, хочет свергнуть президента Дональда Трампа.Сам Трамп и его окружение, как принято считать, в конфликте между властями и оппозицией Сербии поддерживают скорее власть. А вот Урсула, Марта и Ко. ждут, пока Вучич допустит первую ошибку, чтобы обвинить во всех смертных грехах и навалиться на него всем европейским телом. Как ни парадоксально, изгнание Вулина тоже может стать именно такой ошибкой.Строго говоря, главной проблемой Вучича сейчас является не европейская бюрократия, а восставшее население: сколько ни торгуйся о числе участников цветной революции, оно велико. Однако протестующим нет особого дела до Вулина: его не любят как представителя власти в целом, но раздражитель для толпы это не он, а сам президент Вучич.Иными словами, на толпу "жертва" в виде Вулина желательного для власти эффекта не произведет. Зато может стать хуже.Одна часть протестантов — те, кто хочет попасть в ЕС любой ценой, почувствуют запах свежей крови и усилят накал борьбы. Другая обидится на власть за то, что ее неправильно поняли: претензий к ура-патриотической позиции Вулина у народа не было. Так весьма разные по политическим взглядам сербы еще крепче сплотятся вокруг общей идеи о том, что Вучич плох и недостаточно серб.В числе претензий улицы к президенту то, что он не дает должного отпора врагам сербского народа в Косово и Боснии, где бошняки с благословления Урсулы пытаются посадить лидера боснийских сербов Милорада Додика. Лозунги "Косово — это Сербия!" и "Защитим Додика!" — одна из причин, по которой Еврокомиссия не солидаризуется с протестующими открыто и пытается привести революцию к успеху (то есть убрать Вучича) другими мерами. Одна из таких мер — ликвидация Вулина.Враги называют его "агентом Москвы" в Белграде за выраженно пророссийские взгляды. Однако Вулин не агент, он значительно важнее агента — он связной между руководством России и Сербии, причем в последние три года выполняет эту функцию чуть ли не единолично. Президент Вучич свел к минимуму общение с властями Российской Федерации по официальным каналам, очевидно, по требованию Урсулы. То, что Вулин взял контакты на себя и регулярно мотался в Москву, Вучича устраивало, благо позволяло следовать любимой тактике "сидения на двух стульях". В условиях революционного кризиса Вулин в качестве посредника между Вучичем и российской властью (особенно ее "силовым блоком") и вовсе стал незаменим. Теоретически его функции можно переключить на МИД, но сколько в том МИД агентов Брюсселя, чтоб можно было говорить о защищенности такого канала связи?А вот Вулин доказал, что достоин доверия: за 13 лет работы на Вучича он успел побывать ответственным за Косово, за социальную политику, за перевооружение армии с помощью России (как министр обороны), за МВД и за БИА — сербскую разведку. Отсюда и его связи с российским "силовым блоком", которые грозят оказаться для Вучича особенно значимыми в условиях, когда против него готовят госпереворот с иностранным участием.Про тандем Вучича и Вулина не подумаешь, что он состоит из политических антагонистов, но формально это так. Вулин начинал как "левак" — левее стенки, на которой висит портрет Че Гевары. Такой портрет действительно висел в квартире Вулина, когда Югославия распадалась на куски. В эпоху этнических чисток он выбрал интернационализм, а когда левые партии, поддерживающие Слободана Милошевича, заключили коалиционное соглашение с националистами Воислава Шешеля, покинул свою партию — не смог принять альянса с ультраправыми. А Вучич в то же самое время стал министром пропаганды по квоте ультраправых.Со временем они оба сместились ближе к политическому центру, но Вучич изменился сильнее: из врага Запада превратился в того, кто пытается привести Сербию в ЕС. В период войны за Косово он мог считать Вулина агентом Брюсселя, который противится спасительному для Югославии альянсу вокруг Милошевича. Теперь Брюссель заказывает Вучичу голову Вулина на блюде.У Урсулы знают об особой роли вице-премьера в контактах Сербии с Россией и действуют по методичкам антисоветчиков первой половины XX века: при первой возможности обрубай врагу связь с Коминтерном. Это будет удар не столько по Вулину, сколько по самому Вучичу, так что дальнейшая судьба Вулина станет важным индикатором того, насколько Вучич ослаб.Если Вулина в очередной раз "переведут в другой отдел", значит, Вучич продолжает лавировать. Если президент пожертвует связным, значит, сопротивляться уже не может, а без оперативной связи с Москвой (в том числе по вопросам Боснии, Косово, сербского "майдана", украинского конфликта, энергетики, etc.) станет еще более уязвим.Интриги и капризы библейской Иродиады в конечном счете привели к изгнанию, нужде и гибели как Ирода Антипу, так и ее саму. В мифологии балканских славян после смерти она обернулась кем-то вроде блуждающего духа, который проклят Богом и носит имя Поганица.Поганица. Слово-то какое точное.

https://ria.ru/20250329/serbiya-2008156328.html

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аналитика, в мире, сербия, александр вучич, александр вулин, европа