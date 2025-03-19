https://ria.ru/20250319/serbiya-2005736866.html

Сербию спасли трактористы. Но дальше будет хуже

Сербию спасли трактористы. Но дальше будет хуже - РИА Новости, 19.03.2025

Сербию спасли трактористы. Но дальше будет хуже

Главный герой и главная жертва сербского "майдана" — трактор. Десятки фермерских машин ворвались в гущу событий на неспешной тракторной скорости и предотвратили РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T08:00:00+03:00

аналитика

сербия

александр вучич

слободан милошевич

нато

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белград (город)

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Главный герой и главная жертва сербского "майдана" — трактор. Десятки фермерских машин ворвались в гущу событий на неспешной тракторной скорости и предотвратили кровопролитие.В эти дни сербы митингуют против своего президента Александра Вучича, а главной движущей силой уличного бунта стали студенты. В Белград со всей страны они добирались пешком: это и бойкот транспортной системы, и протест против недофинансирования вузов, и сеанс единения с народом, и юношеская дурь — все сразу. Вдоль дороги студентам накрывали "поляны" — каймак, чевапчичи, домашнее варенье. Кто плохо кушает, тот расстраивает бабушек.Вот так, от стола к столу, в "день Д" в столице Сербии собралось не менее ста тысяч протестующих, исходя из оценки властей, а оппозиция свою оценку задирает до миллиона. Это не кажется реалистичным, но людей на площади Славия, у парламента и окрестностей, включая мост через Саву, столпилось небывало много. Они были сыты, энергичны, злы, и все это грозило закончиться побоищем, потому что рядом проходила другая акция — бессрочный протест против протеста с палаточным городком. Такие городки после событий в Киеве зимой 2013-2014 годов ассоциируются с оппозицией, но в сербских палатках сидят студенты-лоялисты, которых оппозиция презирает. Лоялисты требуют возобновить занятия в вузах, то есть прекратить каникулы, взятые однокашниками и препсоставом для борьбы с Вучичем.С этими зубрилами поступили бы так же, как поступают школьные хулиганы, когда зубрилы жалуются завучу. Потом в ситуацию вмешались бы силовики, начались бы уличные бои, Ходынка, гражданская война — все что угодно, потому что дело происходит на Балканах, но святой Савва послал в тот день сербам тракторы.Появление в Белграде сельскохозяйственных колонн журналисты восприняли как намек на "бульдозерную революцию", которая четверть века назад снесла президента Слободана Милошевича. Протестующие тоже увидели в "трактористах" союзников — простых фермеров, которые приехали свергать власть по последней парижской моде и будут заваливать правительственные учреждения гнилыми яблоками. Такие революционные фермеры в Белград действительно приехали. Но были и те, кто играл за другую команду.Тракторы лоялистов окружили лагерь зубрил, создав защитное кольцо. Это была переброска сельскохозяйственных войск в тыл противника. Операция прикрытия, совершенная под прикрытием.В "день Д" все металлические участники марш-броска пали: протестующие выместили на них свою злость. В специальном обращении к нации президент Вучич свершил по тракторам тризну, подчеркнув, что, благодаря технике простых сербских фермеров, удалось сохранить стабильность и мир.Полиция задержала всего два десятка человек, и президент особо поблагодарил стражей порядка за сдержанность и за то, что ни разу не применили дубинки. При этом Вучич пообещал провести проверку жалоб на применение ультразвукового оружия вместе с американской ФБР и российской ФСБ. На слух это все какой-то сюрреализм, но на самом деле — политика."Когда все кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. То же самое делали на Майдане, помните обвинения в том, что Янукович привел снайперов, которые стреляли в людей? Так и здесь говорят: Вучич стрелял в свой народ. Нет пострадавших, ничего не произошло, но нужно выдумывать. Выдумали еще одну наглую ложь, думая, что так разрушите Сербию", — объяснил ситуацию президент.Если бы происходящее в Сербии нужно было объяснить одним словом, понятным и сербам, и русским, и жителям государств — членов НАТО, то это слово "Кустурица". Но далеко не все фильмы Эмира Кустурицы заканчиваются хэппи-эндом. В Сербии хэппи-энд тоже промежуточный: дальше будет хуже. Это видно по настрою улиц.У президента Вучича строго оптимистичный взгляд на будущее: майдан не пройдет, "Сербия победит". В ближайшую пятницу состоится "самый большой в истории страны митинг" (так обещано) пропрезидентских сил с образованием нового политического движения. В июне — внеочередные выборы в парламент. Это выглядит как щедрая уступка оппозиции, но подобным образом Вучич не раз обыгрывал своих противников.Поэтому противник по этим правилам играть не хочет и просто раскачивает лодку, чтобы из нее выпал капитан, то есть Вучич.Следующий "день Д", скорее всего, состоится 15 апреля, потому что 15 — сакрализированное для участников протеста число. Из-за обрушения козырька на вокзале города Нови-Сад в ноябре 2024 года погибли 15 человек — с тех самых пор страна шумит и никак не может успокоиться.Кто-то из шумящих выступает за Россию, но против Вучича, кто-то за Евросоюз — и тоже против Вучича. Много таких, кто и за Россию, и за Вучича, — они в "день Д" на митинг не пошли. А есть такие, кто против России, но за Вучича, — они представлены в сербском правительстве.Причина трагедии в Нови-Сади объединила недовольных своей банальностью: тут сэкономили, там своровали, продавили скандальный проект реконструкции вокзала. Власть вину признала, прервав карьеру десяткам чиновников, включая мэра Нови-Сада, министра строительства и главу правительства — кто-то теперь в отставке, кто-то уже под следствием. Но восставшей части Сербии, будь то студенты или фермеры, нужна отставка первого лица, а на меньшее они не согласны.Из-за границы Вучича иногда упрекают в желании задобрить тех, кого задобрить невозможно, хотя он мог бы поступить, как поступил белорусский президент Александр Лукашенко. Но это разные политические традиции: Лукашенко поступил по-лукашенковски и по-белорусски, как от него и ждали, а Вучич вел себя как Вучич — и как это принято в Сербии.Сербия — не Белоруссия, но это и не Запад. В США и во Франции протестующие разносят города и грабят магазины, а полиция отвечает им ультранасилием, но сербы насилия переели в своих особо лихих девяностых. С тех пор власть и улица как будто боятся поссориться по-настоящему и расколоть народ по живому. Как следствие, противостояние в Белграде скорее напоминает фестиваль, чем революцию. Но с каждым новым заходом от фестиваля там все меньше, а от революции все большеЕсли 15 апреля очередной фестиваль превратится в побоище, Вучича обвинят в преступлениях против человечности и откроют против него дипломатический фронт. В том числе поэтому президент так благодарил полицейских за то, что сдержались и не среагировали на провокации. Он знает, что каждый удар дубинкой пропишут в его личном деле, после чего объявят тираном и скажут всем орудиям "пли!". За этим сценарием будет стоять конкретная фигура, но фигура не американская, поскольку администрация Дональда Трампа по сути поддержала Вучича.Кто же хочет превратить сербский фестиваль в батальную сцену? Кто чиркает спичками в пороховом погребе Европы?"А ну, малыш, давай, попробуй, отгадай!" — призывает детский хит, между прочим, про трактор. Урсула фон дер Ляйен — и нечего тут гадать.

https://ria.ru/20250317/vuchich-2005473748.html

https://ria.ru/20250317/serbija-2005578268.html

https://ria.ru/20250317/serbiya-2005491448.html

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аналитика, сербия, александр вучич, слободан милошевич, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белград (город), беспорядки в белграде