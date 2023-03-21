https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта - РИА Новости, 21.03.2023
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта
Бывает, что некое умение, для общества странное или даже обществом осуждаемое, доводится человеком до совершенства, после чего начинает ставиться ему в заслугу. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:00
2023-03-21T08:00
2023-03-21T10:02
сербия
россия
александр вучич
аналитика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859374895_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8804511a758e185a6b59c5f05b1e17a2.jpg
Бывает, что некое умение, для общества странное или даже обществом осуждаемое, доводится человеком до совершенства, после чего начинает ставиться ему в заслугу. Такие люди выступают в цирках, про них пишут в "Книге рекордов Гиннеса", их награждают — и вроде как за дело. Умеет же человек!Кто-то сгибает железо руками. Кто-то дрессирует ядовитых змей. Президент Сербии Александр Вучич сидит на двух стульях сразу. Если по совести, он должен претендовать на "черный пояс" в этом виде политических единоборств.Раньше ему за это пеняли — и на Западе, и в России. Определись, мол, с кем ты, за нас или за них, сколько можно сидеть на двух стульях. Пеняют и теперь — раз в десять чаще. А могли бы просто восхититься, это того заслуживает.Маленькая бедная страна, со всех сторон окруженная историческими врагами и финансово зависимая от Запада, уже больше года сопротивляется его ультимативным требованиям ввести против России санкции и наделать других гадостей. А как сопротивляется — никто толком понять не может. Это за пределами обычных человеческих возможностей.Поэтому от сербов ждут подвоха или, прямо говоря, предательства, а креативы ЦИПсО и других контор по производству проукраинской пропаганды падают в благодатную почву. Только за последние пару недель многие поверили в то, что:а) Сербия поставляет в ВСУ через Турцию боеприпасы собственного производства, включая снаряды к РЗСО "Град" (основано на подложных "документах из интернета");б) Сербию "дожали", и она со дня на день введет антироссийские санкции (основано на фейковой цитате Вучича);в) Сербия сдала косовских сербов и по сути признала косовское правительство (вообще непонятно, на чем основано).Нельзя сказать, что в условиях беспрецедентного шантажа и давления Белград выстоял без потерь и вообще ни в чем Западу не уступил, — такое было бы уже не мастерством, но магией. Например, власти отказались от закупки российских истребителей в пользу французских, снизили количество авиарейсов в Москву и угрожают уголовным преследованием гражданам, принимающим участие в боевых действиях на Украине.Но пока это все на словах и без новой юридической инфраструктуры (существующий в стране закон, карающий за наемничество, писался и принимался по душу исламистов, гастролировавших в Сирии). Куда более влиятельные и богатые страны Европы показывают значительно меньшую степень устойчивости.Это пытаются объяснить то так, то эдак, но, как ни крути, упираются в личность Вучича и роль личности в истории: умеет он — и все тут. Министр пропаганды правительства Слободана Милошевича в период войны с НАТО с тех пор простудился на похоронах многих своих врагов. Одни давно на пенсии, как Билл Клинтон, другие буквально в могиле, как Мадлен Олбрайт, третьи в тюрьме, как бывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи. А Вучич по-прежнему на коне — и на двух стульях сразу.В сербской власти он "разводящий" — контролирует как фракцию "русофилов", так и тех, кто в полной мере ориентирован на Брюссель и Вашингтон (в элите много и тех, и других). Ревнуя к Западу, наблюдатели засчитывают назначение каждого "натовца" за очередной "прогиб", но куда им до разбора столь виртуозной техники.К примеру, премьер Ана Брнабич стала бельмом на глазу славянофилов. Насквозь прозападная, всю жизнь проработавшая в атлантических структурах, открыто живущая в однополых отношениях, — настоящий агент Сороса, подтачивающий русско-сербскую дружбу. Но такому премьеру Сербии сподручнее успокаивать Евросоюз, на который приходится половина всего сербского экспорта и столько же в доле иностранных инвестиций в страну. А политически она абсолютно зависимо от Вучича и не способна на автономную карьеру — из-за своей ориентации в том числе.Другой пример — министр экономики Раде Баста. Еще одна экстравагантная личность в правительстве, причем злословы утверждают, что без профильного образования — бывший физкультурник сомнительного политического происхождения. Он публично выступил за введение антироссийских санкций, после чего неделю получал оплеухи как от коллег и соратников, так и от оппозиции.Но зачем он нужен Вучичу? "Не учи отца щи варить", — мог бы ответить сербский президент в минуту откровенности. Для таких спектаклей в том числе и нужен.Официально сербский лидер какое-либо участие в спектакле с Бастой отрицает — "сам, сам". Но те, кому известны его таланты, не очень-то в это верят. В любом случае, было бы ошибкой считать, что через министра Вучич "снимал показания" — проверял реакцию системы. Нечего там проверять — реакция предсказуема, система контролируется Вучичем. Зато всю эту реакцию можно сунуть под нос еврочиновникам и развести руками, мол, сами видите, как народ против, а что я могу против народа.По идее, это не должно работать: не все же еврочиновники — дураки. Но это работает. Мастерство не пропьешь.Ревнивцев из России это, впрочем, не убеждает, — и от Вучича продолжают требовать "определенности", читай — окончательного выбора в нашу пользу. Правда, никто не может уточнить, что именно такой выбор, заявленный устно, изменит на практике. Половину экономики Сербия потеряет, оказавшись в изоляции, но от России сверх того, что уже имеет, ничего не получит. География — бессердечная наука.Внешняя критика Вучича во многом проистекает из полного непонимания балканских реалий и условий жизни в самой западной точке "русского мира" (там любят говорить, что вместе с русскими их 150 миллионов). У сербов есть сто и одна убедительная претензия к своему президенту, но неумение отстаивать сербские и наши интересы — не из их числа.Акробат уже не просто сидит на двух стульях, а буквально ими жонглирует в плотном кольце из белок-истеричек, ожидающих, что он вот-вот навернется. Может, и навернется, конечно, — вашими молитвами. Но пока, как в песне поется, "разбор грехов оставьте до поры — и оцените красоту игры".
https://radiosputnik.ria.ru/20230319/vuchich-1858935825.html
https://ria.ru/20230318/konflikt-1858787145.html
https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
сербия, россия, александр вучич, аналитика
Сербия, Россия, Александр Вучич, Аналитика
Бывает, что некое умение, для общества странное или даже обществом осуждаемое, доводится человеком до совершенства, после чего начинает ставиться ему в заслугу. Такие люди выступают в цирках, про них пишут в "Книге рекордов Гиннеса", их награждают — и вроде как за дело. Умеет же человек!
Кто-то сгибает железо руками. Кто-то дрессирует ядовитых змей. Президент Сербии Александр Вучич сидит на двух стульях сразу. Если по совести, он должен претендовать на "черный пояс" в этом виде политических единоборств.
Раньше ему за это пеняли — и на Западе, и в России. Определись, мол, с кем ты, за нас или за них, сколько можно сидеть на двух стульях. Пеняют и теперь — раз в десять чаще. А могли бы просто восхититься, это того заслуживает.
Маленькая бедная страна, со всех сторон окруженная историческими врагами и финансово зависимая от Запада, уже больше года сопротивляется его ультимативным требованиям ввести против России санкции и наделать других гадостей. А как сопротивляется — никто толком понять не может. Это за пределами обычных человеческих возможностей.
Президент Сербии Вучич раскритиковал МУС из-за ордера на "арест" Путина
Поэтому от сербов ждут подвоха или, прямо говоря, предательства, а креативы ЦИПсО и других контор по производству проукраинской пропаганды падают в благодатную почву. Только за последние пару недель многие поверили в то, что:
а) Сербия поставляет в ВСУ через Турцию боеприпасы собственного производства, включая снаряды к РЗСО "Град" (основано на подложных "документах из интернета");
б) Сербию "дожали", и она со дня на день введет антироссийские санкции (основано на фейковой цитате Вучича);
в) Сербия сдала косовских сербов и по сути признала косовское правительство (вообще непонятно, на чем основано).
Нельзя сказать, что в условиях беспрецедентного шантажа и давления Белград выстоял без потерь и вообще ни в чем Западу не уступил, — такое было бы уже не мастерством, но магией. Например, власти отказались от закупки российских истребителей в пользу французских, снизили количество авиарейсов в Москву и угрожают уголовным преследованием гражданам, принимающим участие в боевых действиях на Украине.
Но пока это все на словах и без новой юридической инфраструктуры (существующий в стране закон, карающий за наемничество, писался и принимался по душу исламистов, гастролировавших в Сирии). Куда более влиятельные и богатые страны Европы показывают значительно меньшую степень устойчивости.
В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире
Это пытаются объяснить то так, то эдак, но, как ни крути, упираются в личность Вучича и роль личности в истории: умеет он — и все тут. Министр пропаганды правительства Слободана Милошевича в период войны с НАТО с тех пор простудился на похоронах многих своих врагов. Одни давно на пенсии, как Билл Клинтон, другие буквально в могиле, как Мадлен Олбрайт, третьи в тюрьме, как бывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи. А Вучич по-прежнему на коне — и на двух стульях сразу.
В сербской власти он "разводящий" — контролирует как фракцию "русофилов", так и тех, кто в полной мере ориентирован на Брюссель и Вашингтон (в элите много и тех, и других). Ревнуя к Западу, наблюдатели засчитывают назначение каждого "натовца" за очередной "прогиб", но куда им до разбора столь виртуозной техники.
К примеру, премьер Ана Брнабич стала бельмом на глазу славянофилов. Насквозь прозападная, всю жизнь проработавшая в атлантических структурах, открыто живущая в однополых отношениях, — настоящий агент Сороса, подтачивающий русско-сербскую дружбу. Но такому премьеру Сербии сподручнее успокаивать Евросоюз, на который приходится половина всего сербского экспорта и столько же в доле иностранных инвестиций в страну. А политически она абсолютно зависимо от Вучича и не способна на автономную карьеру — из-за своей ориентации в том числе.
Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией
Другой пример — министр экономики Раде Баста. Еще одна экстравагантная личность в правительстве, причем злословы утверждают, что без профильного образования — бывший физкультурник сомнительного политического происхождения. Он публично выступил за введение антироссийских санкций, после чего неделю получал оплеухи как от коллег и соратников, так и от оппозиции.
Но зачем он нужен Вучичу? "Не учи отца щи варить", — мог бы ответить сербский президент в минуту откровенности. Для таких спектаклей в том числе и нужен.
Официально сербский лидер какое-либо участие в спектакле с Бастой отрицает — "сам, сам". Но те, кому известны его таланты, не очень-то в это верят. В любом случае, было бы ошибкой считать, что через министра Вучич "снимал показания" — проверял реакцию системы. Нечего там проверять — реакция предсказуема, система контролируется Вучичем. Зато всю эту реакцию можно сунуть под нос еврочиновникам и развести руками, мол, сами видите, как народ против, а что я могу против народа.
По идее, это не должно работать: не все же еврочиновники — дураки. Но это работает. Мастерство не пропьешь.
Ревнивцев из России это, впрочем, не убеждает, — и от Вучича продолжают требовать "определенности", читай — окончательного выбора в нашу пользу. Правда, никто не может уточнить, что именно такой выбор, заявленный устно, изменит на практике. Половину экономики Сербия потеряет, оказавшись в изоляции, но от России сверх того, что уже имеет, ничего не получит. География — бессердечная наука.
Внешняя критика Вучича во многом проистекает из полного непонимания балканских реалий и условий жизни в самой западной точке "русского мира" (там любят говорить, что вместе с русскими их 150 миллионов). У сербов есть сто и одна убедительная претензия к своему президенту, но неумение отстаивать сербские и наши интересы — не из их числа.
Акробат уже не просто сидит на двух стульях, а буквально ими жонглирует в плотном кольце из белок-истеричек, ожидающих, что он вот-вот навернется. Может, и навернется, конечно, — вашими молитвами. Но пока, как в песне поется, "разбор грехов оставьте до поры — и оцените красоту игры".
Политолог: сербы относятся к России лучше, чем любой другой народ в мире