Рейтинг@Mail.ru
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.03.2023 (обновлено: 10:02 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта - РИА Новости, 21.03.2023
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта
Бывает, что некое умение, для общества странное или даже обществом осуждаемое, доводится человеком до совершенства, после чего начинает ставиться ему в заслугу. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:00
2023-03-21T10:02
сербия
россия
александр вучич
аналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859374895_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8804511a758e185a6b59c5f05b1e17a2.jpg
Бывает, что некое умение, для общества странное или даже обществом осуждаемое, доводится человеком до совершенства, после чего начинает ставиться ему в заслугу. Такие люди выступают в цирках, про них пишут в "Книге рекордов Гиннеса", их награждают — и вроде как за дело. Умеет же человек!Кто-то сгибает железо руками. Кто-то дрессирует ядовитых змей. Президент Сербии Александр Вучич сидит на двух стульях сразу. Если по совести, он должен претендовать на "черный пояс" в этом виде политических единоборств.Раньше ему за это пеняли — и на Западе, и в России. Определись, мол, с кем ты, за нас или за них, сколько можно сидеть на двух стульях. Пеняют и теперь — раз в десять чаще. А могли бы просто восхититься, это того заслуживает.Маленькая бедная страна, со всех сторон окруженная историческими врагами и финансово зависимая от Запада, уже больше года сопротивляется его ультимативным требованиям ввести против России санкции и наделать других гадостей. А как сопротивляется — никто толком понять не может. Это за пределами обычных человеческих возможностей.Поэтому от сербов ждут подвоха или, прямо говоря, предательства, а креативы ЦИПсО и других контор по производству проукраинской пропаганды падают в благодатную почву. Только за последние пару недель многие поверили в то, что:а) Сербия поставляет в ВСУ через Турцию боеприпасы собственного производства, включая снаряды к РЗСО "Град" (основано на подложных "документах из интернета");б) Сербию "дожали", и она со дня на день введет антироссийские санкции (основано на фейковой цитате Вучича);в) Сербия сдала косовских сербов и по сути признала косовское правительство (вообще непонятно, на чем основано).Нельзя сказать, что в условиях беспрецедентного шантажа и давления Белград выстоял без потерь и вообще ни в чем Западу не уступил, — такое было бы уже не мастерством, но магией. Например, власти отказались от закупки российских истребителей в пользу французских, снизили количество авиарейсов в Москву и угрожают уголовным преследованием гражданам, принимающим участие в боевых действиях на Украине.Но пока это все на словах и без новой юридической инфраструктуры (существующий в стране закон, карающий за наемничество, писался и принимался по душу исламистов, гастролировавших в Сирии). Куда более влиятельные и богатые страны Европы показывают значительно меньшую степень устойчивости.Это пытаются объяснить то так, то эдак, но, как ни крути, упираются в личность Вучича и роль личности в истории: умеет он — и все тут. Министр пропаганды правительства Слободана Милошевича в период войны с НАТО с тех пор простудился на похоронах многих своих врагов. Одни давно на пенсии, как Билл Клинтон, другие буквально в могиле, как Мадлен Олбрайт, третьи в тюрьме, как бывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи. А Вучич по-прежнему на коне — и на двух стульях сразу.В сербской власти он "разводящий" — контролирует как фракцию "русофилов", так и тех, кто в полной мере ориентирован на Брюссель и Вашингтон (в элите много и тех, и других). Ревнуя к Западу, наблюдатели засчитывают назначение каждого "натовца" за очередной "прогиб", но куда им до разбора столь виртуозной техники.К примеру, премьер Ана Брнабич стала бельмом на глазу славянофилов. Насквозь прозападная, всю жизнь проработавшая в атлантических структурах, открыто живущая в однополых отношениях, — настоящий агент Сороса, подтачивающий русско-сербскую дружбу. Но такому премьеру Сербии сподручнее успокаивать Евросоюз, на который приходится половина всего сербского экспорта и столько же в доле иностранных инвестиций в страну. А политически она абсолютно зависимо от Вучича и не способна на автономную карьеру — из-за своей ориентации в том числе.Другой пример — министр экономики Раде Баста. Еще одна экстравагантная личность в правительстве, причем злословы утверждают, что без профильного образования — бывший физкультурник сомнительного политического происхождения. Он публично выступил за введение антироссийских санкций, после чего неделю получал оплеухи как от коллег и соратников, так и от оппозиции.Но зачем он нужен Вучичу? "Не учи отца щи варить", — мог бы ответить сербский президент в минуту откровенности. Для таких спектаклей в том числе и нужен.Официально сербский лидер какое-либо участие в спектакле с Бастой отрицает — "сам, сам". Но те, кому известны его таланты, не очень-то в это верят. В любом случае, было бы ошибкой считать, что через министра Вучич "снимал показания" — проверял реакцию системы. Нечего там проверять — реакция предсказуема, система контролируется Вучичем. Зато всю эту реакцию можно сунуть под нос еврочиновникам и развести руками, мол, сами видите, как народ против, а что я могу против народа.По идее, это не должно работать: не все же еврочиновники — дураки. Но это работает. Мастерство не пропьешь.Ревнивцев из России это, впрочем, не убеждает, — и от Вучича продолжают требовать "определенности", читай — окончательного выбора в нашу пользу. Правда, никто не может уточнить, что именно такой выбор, заявленный устно, изменит на практике. Половину экономики Сербия потеряет, оказавшись в изоляции, но от России сверх того, что уже имеет, ничего не получит. География — бессердечная наука.Внешняя критика Вучича во многом проистекает из полного непонимания балканских реалий и условий жизни в самой западной точке "русского мира" (там любят говорить, что вместе с русскими их 150 миллионов). У сербов есть сто и одна убедительная претензия к своему президенту, но неумение отстаивать сербские и наши интересы — не из их числа.Акробат уже не просто сидит на двух стульях, а буквально ими жонглирует в плотном кольце из белок-истеричек, ожидающих, что он вот-вот навернется. Может, и навернется, конечно, — вашими молитвами. Но пока, как в песне поется, "разбор грехов оставьте до поры — и оцените красоту игры".
https://radiosputnik.ria.ru/20230319/vuchich-1858935825.html
https://ria.ru/20230318/konflikt-1858787145.html
https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230314/serbiya-1857789293.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859374895_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_0b491aa5f09342490a3aa96f836f33d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, александр вучич, аналитика
Сербия, Россия, Александр Вучич, Аналитика

Сербия не предала Россию из-за редкого таланта

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICЛюди держат флаги Сербии и России у здания Народной скупщины Сербии
Люди держат флаги Сербии и России у здания Народной скупщины Сербии - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
Читать ria.ru в
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Все материалы
Бывает, что некое умение, для общества странное или даже обществом осуждаемое, доводится человеком до совершенства, после чего начинает ставиться ему в заслугу. Такие люди выступают в цирках, про них пишут в "Книге рекордов Гиннеса", их награждают — и вроде как за дело. Умеет же человек!
Кто-то сгибает железо руками. Кто-то дрессирует ядовитых змей. Президент Сербии Александр Вучич сидит на двух стульях сразу. Если по совести, он должен претендовать на "черный пояс" в этом виде политических единоборств.
Раньше ему за это пеняли — и на Западе, и в России. Определись, мол, с кем ты, за нас или за них, сколько можно сидеть на двух стульях. Пеняют и теперь — раз в десять чаще. А могли бы просто восхититься, это того заслуживает.
Маленькая бедная страна, со всех сторон окруженная историческими врагами и финансово зависимая от Запада, уже больше года сопротивляется его ультимативным требованиям ввести против России санкции и наделать других гадостей. А как сопротивляется — никто толком понять не может. Это за пределами обычных человеческих возможностей.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Президент Сербии Вучич раскритиковал МУС из-за ордера на "арест" Путина
19 марта, 15:27
Поэтому от сербов ждут подвоха или, прямо говоря, предательства, а креативы ЦИПсО и других контор по производству проукраинской пропаганды падают в благодатную почву. Только за последние пару недель многие поверили в то, что:
а) Сербия поставляет в ВСУ через Турцию боеприпасы собственного производства, включая снаряды к РЗСО "Град" (основано на подложных "документах из интернета");
б) Сербию "дожали", и она со дня на день введет антироссийские санкции (основано на фейковой цитате Вучича);
в) Сербия сдала косовских сербов и по сути признала косовское правительство (вообще непонятно, на чем основано).
Нельзя сказать, что в условиях беспрецедентного шантажа и давления Белград выстоял без потерь и вообще ни в чем Западу не уступил, — такое было бы уже не мастерством, но магией. Например, власти отказались от закупки российских истребителей в пользу французских, снизили количество авиарейсов в Москву и угрожают уголовным преследованием гражданам, принимающим участие в боевых действиях на Украине.
Но пока это все на словах и без новой юридической инфраструктуры (существующий в стране закон, карающий за наемничество, писался и принимался по душу исламистов, гастролировавших в Сирии). Куда более влиятельные и богатые страны Европы показывают значительно меньшую степень устойчивости.
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире
18 марта, 14:03
Это пытаются объяснить то так, то эдак, но, как ни крути, упираются в личность Вучича и роль личности в истории: умеет он — и все тут. Министр пропаганды правительства Слободана Милошевича в период войны с НАТО с тех пор простудился на похоронах многих своих врагов. Одни давно на пенсии, как Билл Клинтон, другие буквально в могиле, как Мадлен Олбрайт, третьи в тюрьме, как бывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи. А Вучич по-прежнему на коне — и на двух стульях сразу.
В сербской власти он "разводящий" — контролирует как фракцию "русофилов", так и тех, кто в полной мере ориентирован на Брюссель и Вашингтон (в элите много и тех, и других). Ревнуя к Западу, наблюдатели засчитывают назначение каждого "натовца" за очередной "прогиб", но куда им до разбора столь виртуозной техники.
К примеру, премьер Ана Брнабич стала бельмом на глазу славянофилов. Насквозь прозападная, всю жизнь проработавшая в атлантических структурах, открыто живущая в однополых отношениях, — настоящий агент Сороса, подтачивающий русско-сербскую дружбу. Но такому премьеру Сербии сподручнее успокаивать Евросоюз, на который приходится половина всего сербского экспорта и столько же в доле иностранных инвестиций в страну. А политически она абсолютно зависимо от Вучича и не способна на автономную карьеру — из-за своей ориентации в том числе.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией
9 марта, 15:52
Другой пример — министр экономики Раде Баста. Еще одна экстравагантная личность в правительстве, причем злословы утверждают, что без профильного образования — бывший физкультурник сомнительного политического происхождения. Он публично выступил за введение антироссийских санкций, после чего неделю получал оплеухи как от коллег и соратников, так и от оппозиции.
Но зачем он нужен Вучичу? "Не учи отца щи варить", — мог бы ответить сербский президент в минуту откровенности. Для таких спектаклей в том числе и нужен.
Официально сербский лидер какое-либо участие в спектакле с Бастой отрицает — "сам, сам". Но те, кому известны его таланты, не очень-то в это верят. В любом случае, было бы ошибкой считать, что через министра Вучич "снимал показания" — проверял реакцию системы. Нечего там проверять — реакция предсказуема, система контролируется Вучичем. Зато всю эту реакцию можно сунуть под нос еврочиновникам и развести руками, мол, сами видите, как народ против, а что я могу против народа.
По идее, это не должно работать: не все же еврочиновники — дураки. Но это работает. Мастерство не пропьешь.
Ревнивцев из России это, впрочем, не убеждает, — и от Вучича продолжают требовать "определенности", читай — окончательного выбора в нашу пользу. Правда, никто не может уточнить, что именно такой выбор, заявленный устно, изменит на практике. Половину экономики Сербия потеряет, оказавшись в изоляции, но от России сверх того, что уже имеет, ничего не получит. География — бессердечная наука.
Внешняя критика Вучича во многом проистекает из полного непонимания балканских реалий и условий жизни в самой западной точке "русского мира" (там любят говорить, что вместе с русскими их 150 миллионов). У сербов есть сто и одна убедительная претензия к своему президенту, но неумение отстаивать сербские и наши интересы — не из их числа.
Акробат уже не просто сидит на двух стульях, а буквально ими жонглирует в плотном кольце из белок-истеричек, ожидающих, что он вот-вот навернется. Может, и навернется, конечно, — вашими молитвами. Но пока, как в песне поется, "разбор грехов оставьте до поры — и оцените красоту игры".
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Политолог: сербы относятся к России лучше, чем любой другой народ в мире
14 марта, 14:48
 
СербияРоссияАлександр ВучичАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала