https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html

Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ

Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ

График Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет включать множество встреч и мероприятий, сообщил помощник президента... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. График Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет включать множество встреч и мероприятий, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Основные подробности — в материале РИА Новости. Встреча со СМИДвусторонние переговоры Среди тех, с кем Путин встретится на полях форума:Выступление президентаВ своем выступлении президент намерен: Участники ПМЭФПетербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html

https://ria.ru/20250529/vino-2019765494.html

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https://ria.ru/20250611/zona-2022226997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, индонезия, прабово субианто, новый банк развития, опек, китай, юар, юрий ушаков, россия