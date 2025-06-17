Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. График Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет включать множество встреч и мероприятий, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
Встреча со СМИ
- Вечером 18 июня глава государства проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств.
- Она пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.
Двусторонние переговоры
Среди тех, с кем Путин встретится на полях форума:
- глава Нового банка развития Дилма Роуссефф;
- лидер Индонезии Прабово Субианто;
- вице-президент ЮАР Пол Машатиле;
- вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян;
- сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа;
- генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс;
- президент Индонезии, представитель Бахрейна, вице-премьер Госсовета КНР и вице-президент ЮАР также примут участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Выступление президента
В своем выступлении президент намерен:
- дать оценку ситуации в российской экономике;
- охарактеризовать состояние и перспективы отношений России с важнейшими зарубежными партнерами;
- поделиться мнением о положении дел в мировой экономике и политике.
Участники ПМЭФ
- В этом году участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран, имеется в виду как очный, так и виртуальный формат.
- Петербург посетят государственные деятели и политики из порядка 50 государств.
- Среди участников ПМЭФ — представители американского бизнеса.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.