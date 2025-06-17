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Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:14 17.06.2025 (обновлено: 17:54 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html
Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ
Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ
График Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет включать множество встреч и мероприятий, сообщил помощник президента... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:14:00+03:00
2025-06-17T17:54:00+03:00
пмэф — 2025
политика
владимир путин
индонезия
прабово субианто
новый банк развития
опек
китай
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. График Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет включать множество встреч и мероприятий, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Основные подробности — в материале РИА Новости. Встреча со СМИДвусторонние переговоры Среди тех, с кем Путин встретится на полях форума:Выступление президентаВ своем выступлении президент намерен: Участники ПМЭФПетербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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политика, владимир путин, индонезия, прабово субианто, новый банк развития, опек, китай, юар, юрий ушаков, россия
ПМЭФ — 2025, Политика, Владимир Путин, Индонезия, Прабово Субианто, Новый банк развития, ОПЕК, Китай, ЮАР, Юрий Ушаков, Россия

Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. График Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет включать множество встреч и мероприятий, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Основные подробности — в материале РИА Новости.

Встреча со СМИ

  • Вечером 18 июня глава государства проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств.
  • Она пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.
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Вчера, 14:28

Двусторонние переговоры

Среди тех, с кем Путин встретится на полях форума:
  • глава Нового банка развития Дилма Роуссефф;
  • лидер Индонезии Прабово Субианто;
  • вице-президент ЮАР Пол Машатиле;
  • вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян;
  • сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа;
  • генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс;
  • президент Индонезии, представитель Бахрейна, вице-премьер Госсовета КНР и вице-президент ЮАР также примут участие в пленарном заседании ПМЭФ.
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29 мая, 13:52

Выступление президента

В своем выступлении президент намерен:
  • дать оценку ситуации в российской экономике;
  • охарактеризовать состояние и перспективы отношений России с важнейшими зарубежными партнерами;
  • поделиться мнением о положении дел в мировой экономике и политике.
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Концерт Аль Бано станет главным культурным событием ПМЭФ в 2025 году
5 июня, 16:56

Участники ПМЭФ

  • В этом году участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран, имеется в виду как очный, так и виртуальный формат.
  • Петербург посетят государственные деятели и политики из порядка 50 государств.
  • Среди участников ПМЭФ — представители американского бизнеса.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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На ПМЭФ откроется зона для общения российских и иностранных партнеров
11 июня, 13:16
 
ПМЭФ — 2025ПолитикаВладимир ПутинИндонезияПрабово СубиантоНовый банк развитияОПЕККитайЮАРЮрий УшаковРоссия
 
 
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