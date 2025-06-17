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Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:11 17.06.2025 (обновлено: 17:13 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/putin-2023373478.html
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии - РИА Новости, 17.06.2025
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил помощник... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:11:00+03:00
2025-06-17T17:13:00+03:00
политика
россия
индонезия
санкт-петербург
прабово субианто
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "19 июня, это четверг. Как я уже упомянул, это ключевой день, когда проводится официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто. Будут полномасштабные переговоры", - сказал Ушаков журналистам, говоря о графике президента РФ в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ уточнил, что лидеры России и Индонезии начнут переговоры в узком формате. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы. Затем переговоры продолжатся с участием делегаций в формате официального завтрака. "Это, кстати, первая поездка господина Субианто после того, как он вступил в должность президента. Раньше он неоднократно бывал у нас в качестве министра обороны и в статусе уже избранного, но не вступившего в должность главы государства", - добавил помощник президента России. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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политика, россия, индонезия, санкт-петербург, прабово субианто, юрий ушаков, владимир путин
Политика, Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Прабово Субианто, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ПМЭФ — 2025
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии

Ушаков: Путин в четверг в Петербурге проведет переговоры с президентом Индонезии

Встреча Владимира Путина с Прабово Субианто
Встреча Владимира Путина с Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Встреча Владимира Путина с Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"19 июня, это четверг. Как я уже упомянул, это ключевой день, когда проводится официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто. Будут полномасштабные переговоры", - сказал Ушаков журналистам, говоря о графике президента РФ в Санкт-Петербурге.
Помощник президента РФ уточнил, что лидеры России и Индонезии начнут переговоры в узком формате. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы. Затем переговоры продолжатся с участием делегаций в формате официального завтрака.
"Это, кстати, первая поездка господина Субианто после того, как он вступил в должность президента. Раньше он неоднократно бывал у нас в качестве министра обороны и в статусе уже избранного, но не вступившего в должность главы государства", - добавил помощник президента России.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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ПМЭФ — 2025ПолитикаРоссияИндонезияСанкт-ПетербургПрабово СубиантоЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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