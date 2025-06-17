https://ria.ru/20250617/putin-2023373478.html

Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии

Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии - РИА Новости, 17.06.2025

Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил помощник... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:11:00+03:00

2025-06-17T17:11:00+03:00

2025-06-17T17:13:00+03:00

политика

россия

индонезия

санкт-петербург

прабово субианто

юрий ушаков

владимир путин

пмэф — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963185236_152:85:1500:843_1920x0_80_0_0_953f4488412a04eceb2d0b501626110f.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "19 июня, это четверг. Как я уже упомянул, это ключевой день, когда проводится официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто. Будут полномасштабные переговоры", - сказал Ушаков журналистам, говоря о графике президента РФ в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ уточнил, что лидеры России и Индонезии начнут переговоры в узком формате. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы. Затем переговоры продолжатся с участием делегаций в формате официального завтрака. "Это, кстати, первая поездка господина Субианто после того, как он вступил в должность президента. Раньше он неоднократно бывал у нас в качестве министра обороны и в статусе уже избранного, но не вступившего в должность главы государства", - добавил помощник президента России. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250418/pmef-2025-2011965853.html

россия

индонезия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, индонезия, санкт-петербург, прабово субианто, юрий ушаков, владимир путин