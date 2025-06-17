В России опубликовали мемуары президента Индонезии
В РФ опубликовали мемуары президента Индонезии Субианто, который приедет на ПМЭФ
© AP Photo / Vincent ThianПрезидент Индонезии Прабово Субианто
© AP Photo / Vincent Thian
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Книга президента Республики Индонезия Прабово Субианто, приезжающего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), впервые опубликована в России, сообщает Научно-аналитический портал "Восточная трибуна".
Мемуары "Об искусстве военного лидерства", написанные Субианто в свою бытность министром обороны страны, изданы Институтом Востоковедения РАН и Научно-аналитическим порталом "Восточная трибуна" и приурочены к российско-индонезийскому саммиту, который начнется 19 июня в Санкт-Петербурге.
Как сообщают издатели, это первая книга Субианто, переведенная и изданная в России.
По мнению экс-посла РФ в Индонезии Александра Иванова, члена экспертного совета Научно-аналитического портала "Восточная трибуна", книга президента, состоящая из двух томов, очень оригинально написана.
В первом томе рассказывается о людях, в основном военных, "которых автор встретил на своём жизненном пути и качества которых служили ему примером как на военной службе, так и в гражданской жизни". Второй том посвящен размышлениям о лидерских и человеческих качествах многих выдающихся людей разных стран мира в различные периоды истории, пояснил Иванов.
Ранее посол РФ в Индонезии заявил РИА Новости, что президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.