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В России опубликовали мемуары президента Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:48 17.06.2025 (обновлено: 10:13 18.06.2025)
https://ria.ru/20250617/indoneziya-2023494234.html
В России опубликовали мемуары президента Индонезии
В России опубликовали мемуары президента Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025
В России опубликовали мемуары президента Индонезии
Книга президента Республики Индонезия Прабово Субианто, приезжающего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), впервые опубликована в России,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T12:48:00+03:00
2025-06-18T10:13:00+03:00
пмэф — 2025
россия
индонезия
санкт-петербург
прабово субианто
александр иванов (издатель)
российская академия наук
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Книга президента Республики Индонезия Прабово Субианто, приезжающего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), впервые опубликована в России, сообщает Научно-аналитический портал "Восточная трибуна". Мемуары "Об искусстве военного лидерства", написанные Субианто в свою бытность министром обороны страны, изданы Институтом Востоковедения РАН и Научно-аналитическим порталом "Восточная трибуна" и приурочены к российско-индонезийскому саммиту, который начнется 19 июня в Санкт-Петербурге. Как сообщают издатели, это первая книга Субианто, переведенная и изданная в России. По мнению экс-посла РФ в Индонезии Александра Иванова, члена экспертного совета Научно-аналитического портала "Восточная трибуна", книга президента, состоящая из двух томов, очень оригинально написана. В первом томе рассказывается о людях, в основном военных, "которых автор встретил на своём жизненном пути и качества которых служили ему примером как на военной службе, так и в гражданской жизни". Второй том посвящен размышлениям о лидерских и человеческих качествах многих выдающихся людей разных стран мира в различные периоды истории, пояснил Иванов. Ранее посол РФ в Индонезии заявил РИА Новости, что президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/obed-2023484553.html
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россия, индонезия, санкт-петербург, прабово субианто, александр иванов (издатель), российская академия наук
ПМЭФ — 2025, Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Прабово Субианто, Александр Иванов (издатель), Российская академия наук
В России опубликовали мемуары президента Индонезии

В РФ опубликовали мемуары президента Индонезии Субианто, который приедет на ПМЭФ

© AP Photo / Vincent ThianПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Книга президента Республики Индонезия Прабово Субианто, приезжающего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), впервые опубликована в России, сообщает Научно-аналитический портал "Восточная трибуна".
Мемуары "Об искусстве военного лидерства", написанные Субианто в свою бытность министром обороны страны, изданы Институтом Востоковедения РАН и Научно-аналитическим порталом "Восточная трибуна" и приурочены к российско-индонезийскому саммиту, который начнется 19 июня в Санкт-Петербурге.
Обстановка в экспофоруме в Санкт-Петербурге перед началом ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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09:31
Как сообщают издатели, это первая книга Субианто, переведенная и изданная в России.
По мнению экс-посла РФ в Индонезии Александра Иванова, члена экспертного совета Научно-аналитического портала "Восточная трибуна", книга президента, состоящая из двух томов, очень оригинально написана.
В первом томе рассказывается о людях, в основном военных, "которых автор встретил на своём жизненном пути и качества которых служили ему примером как на военной службе, так и в гражданской жизни". Второй том посвящен размышлениям о лидерских и человеческих качествах многих выдающихся людей разных стран мира в различные периоды истории, пояснил Иванов.
Ранее посол РФ в Индонезии заявил РИА Новости, что президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025РоссияИндонезияСанкт-ПетербургПрабово СубиантоАлександр Иванов (издатель)Российская академия наук
 
 
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