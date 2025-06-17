https://ria.ru/20250617/indoneziya-2023494234.html

В России опубликовали мемуары президента Индонезии

В России опубликовали мемуары президента Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025

В России опубликовали мемуары президента Индонезии

Книга президента Республики Индонезия Прабово Субианто, приезжающего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), впервые опубликована в России,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-17T12:48:00+03:00

2025-06-17T12:48:00+03:00

2025-06-18T10:13:00+03:00

пмэф — 2025

россия

индонезия

санкт-петербург

прабово субианто

александр иванов (издатель)

российская академия наук

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Книга президента Республики Индонезия Прабово Субианто, приезжающего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), впервые опубликована в России, сообщает Научно-аналитический портал "Восточная трибуна". Мемуары "Об искусстве военного лидерства", написанные Субианто в свою бытность министром обороны страны, изданы Институтом Востоковедения РАН и Научно-аналитическим порталом "Восточная трибуна" и приурочены к российско-индонезийскому саммиту, который начнется 19 июня в Санкт-Петербурге. Как сообщают издатели, это первая книга Субианто, переведенная и изданная в России. По мнению экс-посла РФ в Индонезии Александра Иванова, члена экспертного совета Научно-аналитического портала "Восточная трибуна", книга президента, состоящая из двух томов, очень оригинально написана. В первом томе рассказывается о людях, в основном военных, "которых автор встретил на своём жизненном пути и качества которых служили ему примером как на военной службе, так и в гражданской жизни". Второй том посвящен размышлениям о лидерских и человеческих качествах многих выдающихся людей разных стран мира в различные периоды истории, пояснил Иванов. Ранее посол РФ в Индонезии заявил РИА Новости, что президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/obed-2023484553.html

https://ria.ru/20250618/posol-2023472200.html

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Варвара Скокшина

россия, индонезия, санкт-петербург, прабово субианто, александр иванов (издатель), российская академия наук