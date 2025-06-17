https://ria.ru/20250617/foto-2023309242.html

Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина

Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 17.06.2025

Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина

Одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина во вторник в Москве объявил лауреатов, вошедших в шорт-лист 2025 года,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:01:00+03:00

2025-06-17T13:01:00+03:00

2025-06-17T13:01:00+03:00

культура

россия

китай

москва

андрей стенин

владимир вяткин

валерий мельников

юнеско

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина во вторник в Москве объявил лауреатов, вошедших в шорт-лист 2025 года, сообщает оргкомитет конкурса. "Лауреаты, вошедшие в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены сегодня в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской stenincontest.ru и английской stenincontest.com версиях сайта", - говорится в сообщении. В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран, общее число работ составило порядка 1800 от 593 участников из 40 стран. При этом шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года. "Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста - в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!" - отметила куратор конкурса Оксана Олейник, чьи слова приводит оргкомитет. В международное жюри конкурса вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция) и Ван Цзяньхуа (Китай), призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта Конкурса Стенина. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия). Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

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