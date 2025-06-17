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Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 17.06.2025
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Культура
 
13:01 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/foto-2023309242.html
Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина
Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 17.06.2025
Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина
Одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина во вторник в Москве объявил лауреатов, вошедших в шорт-лист 2025 года,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:01:00+03:00
2025-06-17T13:01:00+03:00
культура
россия
китай
москва
андрей стенин
владимир вяткин
валерий мельников
юнеско
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина во вторник в Москве объявил лауреатов, вошедших в шорт-лист 2025 года, сообщает оргкомитет конкурса. "Лауреаты, вошедшие в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены сегодня в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской stenincontest.ru и английской stenincontest.com версиях сайта", - говорится в сообщении. В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран, общее число работ составило порядка 1800 от 593 участников из 40 стран. При этом шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года. "Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста - в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!" - отметила куратор конкурса Оксана Олейник, чьи слова приводит оргкомитет. В международное жюри конкурса вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция) и Ван Цзяньхуа (Китай), призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта Конкурса Стенина. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия). Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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китай
москва
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РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
россия, китай, москва, андрей стенин, владимир вяткин, валерий мельников, юнеско, вгтрк
Культура, Россия, Китай, Москва, Андрей Стенин, Владимир Вяткин, Валерий Мельников, ЮНЕСКО, ВГТРК
Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина

В Москве объявили лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров имени Стенина

© Фото : МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ""Традиционное занятие", фотограф Со Пяй Линн, Таиланд
Традиционное занятие, фотограф Со Пяй Линн, Таиланд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"
"Традиционное занятие", фотограф Со Пяй Линн, Таиланд
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина во вторник в Москве объявил лауреатов, вошедших в шорт-лист 2025 года, сообщает оргкомитет конкурса.
"Лауреаты, вошедшие в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены сегодня в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской stenincontest.ru и английской stenincontest.com версиях сайта", - говорится в сообщении.
© Фото : МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ""Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи", фотограф Ракибуль Алам Хан, Бангладеш
Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи, фотограф Ракибуль Алам Хан, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"
"Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи", фотограф Ракибуль Алам Хан, Бангладеш
В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран, общее число работ составило порядка 1800 от 593 участников из 40 стран. При этом шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года.
"Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста - в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!" - отметила куратор конкурса Оксана Олейник, чьи слова приводит оргкомитет.
В международное жюри конкурса вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция) и Ван Цзяньхуа (Китай), призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта Конкурса Стенина.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© Фото : МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ""Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
Фруктовые деревья под тентами, фотограф Мэндань Чжу, Китай - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"
"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Фотокорреспондент Андрей Стенин, архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2014
Андрей Стенин. Биография
22 декабря 2014, 10:26
 
КультураРоссияКитайМоскваАндрей СтенинВладимир ВяткинВалерий МельниковЮНЕСКОВГТРК
 
 
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