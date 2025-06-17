https://ria.ru/20250617/forum-2023375836.html

Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ

Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ

Президент Индонезии Прабово Субианто, представитель Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:16:00+03:00

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2025-06-17T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, представитель Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ответят со сцены на острые вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Комментируя график президента РФ на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, Ушаков отметил, что центральным мероприятием является пленарное заседание, на нем выступит Путин. "Вместе с нашим президентом в заседании, на сцене, примут участие и выступят президент Республики Индонезия, представитель Бахрейна, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле", - сообщил Ушаков журналистам. "Затем вместе с нашим президентом будут отвечать, как всегда бывает, на острые, на интересные вопросы", - добавил помощник президента РФ Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/ushakov-2023369109.html

https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html

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россия, бахрейн, китай, юрий ушаков, владимир путин, прабово субианто, в мире