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Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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17:16 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/forum-2023375836.html
Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ
Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ
Президент Индонезии Прабово Субианто, представитель Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:16:00+03:00
2025-06-17T17:16:00+03:00
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владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, представитель Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ответят со сцены на острые вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Комментируя график президента РФ на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, Ушаков отметил, что центральным мероприятием является пленарное заседание, на нем выступит Путин. "Вместе с нашим президентом в заседании, на сцене, примут участие и выступят президент Республики Индонезия, представитель Бахрейна, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле", - сообщил Ушаков журналистам. "Затем вместе с нашим президентом будут отвечать, как всегда бывает, на острые, на интересные вопросы", - добавил помощник президента РФ Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/ushakov-2023369109.html
https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html
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россия, бахрейн, китай, юрий ушаков, владимир путин, прабово субианто, в мире
Россия, Бахрейн, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ

Ушаков: Субианто и Дин Сюэсян примут участие в пленарном заседании ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, представитель Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ответят со сцены на острые вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Комментируя график президента РФ на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, Ушаков отметил, что центральным мероприятием является пленарное заседание, на нем выступит Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ушаков рассказал о деловой программе ПМЭФ в этом году
17:03
"Вместе с нашим президентом в заседании, на сцене, примут участие и выступят президент Республики Индонезия, представитель Бахрейна, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле", - сообщил Ушаков журналистам.
"Затем вместе с нашим президентом будут отвечать, как всегда бывает, на острые, на интересные вопросы", - добавил помощник президента РФ
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ
17:14
 
РоссияБахрейнКитайЮрий УшаковВладимир ПутинПрабово СубиантоВ мире
 
 
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