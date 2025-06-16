Рейтинг@Mail.ru
ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 16.06.2025 (обновлено: 16:11 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/sizo-2023085101.html
ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО
ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО - РИА Новости, 16.06.2025
ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО
Фотография заключенного с пивом в одном из петербургских СИЗО ненастоящая, заявил представитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:46:00+03:00
2025-06-16T16:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023073335_0:64:1500:908_1920x0_80_0_0_50fc12f92e731c351c7277a0d79f47e8.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фотография заключенного с пивом в одном из петербургских СИЗО ненастоящая, заявил представитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в интервью "Ленте.ру"."Распространяемые в СМИ и сети Интернет публикация и фотоматериалы с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 являются фейком", — заявил он.В понедельник "Газета.ru" опубликовала материал, в котором говорится о заключенном СИЗО-1 "Кресты", якобы выложившем в социальные сети фотографии из своей камеры.На одной из предоставленных фотографий мужчина позирует с кружкой пива.
https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023073335_115:0:1448:1000_1920x0_80_0_0_b3e4764594eff5cc608599a42dcfe066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Общество
ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО

ФСИН назвала подделкой фотографию заключенного с пивом в петербургском СИЗО

© Фото опубликовано Газета.ruФото заключенного, опубликованное изданием "Газета.ru"
Фото заключенного, опубликованное изданием Газета.ru - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото опубликовано Газета.ru
Фото заключенного, опубликованное изданием "Газета.ru"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фотография заключенного с пивом в одном из петербургских СИЗО ненастоящая, заявил представитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в интервью "Ленте.ру".
«
"Распространяемые в СМИ и сети Интернет публикация и фотоматериалы с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 являются фейком", — заявил он.
В понедельник "Газета.ru" опубликовала материал, в котором говорится о заключенном СИЗО-1 "Кресты", якобы выложившем в социальные сети фотографии из своей камеры.
На одной из предоставленных фотографий мужчина позирует с кружкой пива.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
14 июня, 21:29
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала