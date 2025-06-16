https://ria.ru/20250616/sizo-2023085101.html

ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО

ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО - РИА Новости, 16.06.2025

ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО

Фотография заключенного с пивом в одном из петербургских СИЗО ненастоящая, заявил представитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:46:00+03:00

2025-06-16T11:46:00+03:00

2025-06-16T16:11:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фотография заключенного с пивом в одном из петербургских СИЗО ненастоящая, заявил представитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в интервью "Ленте.ру"."Распространяемые в СМИ и сети Интернет публикация и фотоматериалы с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 являются фейком", — заявил он.В понедельник "Газета.ru" опубликовала материал, в котором говорится о заключенном СИЗО-1 "Кресты", якобы выложившем в социальные сети фотографии из своей камеры.На одной из предоставленных фотографий мужчина позирует с кружкой пива.

https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, общество