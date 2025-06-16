https://ria.ru/20250616/revolyutsiya-2022985517.html

"Нам не надо Путина": Майдан возник там, где не ждали

"Нам не надо Путина": Майдан возник там, где не ждали - РИА Новости, 16.06.2025

"Нам не надо Путина": Майдан возник там, где не ждали

"Мы здесь власть!" — написано на огромном плакате, который тащит шумная толпа людей, шагающая по центральной улице. "Свобода!", "Демократия!", "Права человека!" РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T09:55:00+03:00

в мире

сша

москва

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виктория нуланд

тим уолц

российский фонд прямых инвестиций

агентство по международному развитию сша

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"Мы здесь власть!" — написано на огромном плакате, который тащит шумная толпа людей, шагающая по центральной улице. "Свобода!", "Демократия!", "Права человека!" — несется из динамика: это очередной оратор что-то требует от правительства.Чем ближе отряды полицейских, тем больше накаляется толпа. В силовиков летят камни, бутылки, петарды. Поодаль молодые крепкие ребята переворачивают полицейский автомобиль. Силовики отвечают резиновыми пулями, врубают водометы, распыляют слезоточивый газ.Где происходит дело — в Москве или Гонконге, Белграде или Минске? Нет-нет, это цитадель мировой демократии, Нью-Йорк и Атланта, Филадельфия и Лос-Анджелес. Этими протестами в Штатах отметили день рождения президента Трампа и 250-летие своей армии. Отпраздновали так, что порвали все баяны.Почерк знакомый — все антитрамповские демонстрации отлично организованы, а где-то, как говорят злые языки, и проплачены. Мирные протестанты протестуют вербально, а в их авангарде идут отряды молчаливых ребят в балаклавах, которые весьма профессионально дерутся с силовиками, поджигают авто и кидают коктейли Молотова в окна зданий.Очень узнаваемы нарочито нелепые речи и лозунги. По большому счету совершенно непонятно, чего все эти люди хотят. У движухи нет определенной программы, лидеры собраны из разных меньшинств — с бору по сосенке. Все кричат "No kings!" — это официальный слоган протестов, и означает он примерно "Никаких королей!". Но какие короли в Америке — вы там вообще в своем уме?Еще один лозунг — "Трамп должен уйти!". Кому он должен, почему он должен? Его только что избрало на пост подавляющее большинство американского народа — соотечественников тех, кто так усердно сейчас качает лодку. Но это неважно, вы не рефлексируйте, вы распространяйте.В ту же копилочку — необыкновенно согласованная работа либеральной прессы: протестанты расхвалены и вознесены до небес, а военный парад, одновременно устроенный Трампом в Вашингтоне в честь юбилея Сухопутных войск, осмеян и растоптан: "дешевая игра мускулами", "показной милитаризм", "стыдно за страну".В общем, ощущение дежавю от американских протестов мощнейшее. "Сценарий тот же и те же люди, которые делают цветные революции, — отметил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. — Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован". Действительно, не хватает разве что кастрюль на голове, а так это типичный майдан. Цветная революция, десятилетиями бродившая по миру, вернулась к себе домой и вцепилась в глотку самому американскому президенту. Но как такое вообще стало возможно?Чтобы это понять, надо разобраться в конфигурации вашингтонского обкома. За всеми майданами, которые Вашингтон устраивал в мире, всегда стояли упертые глобалисты и неоконы, считавшие, что США могут реализовать свое глобальное доминирование, только снося законно избранных лидеров и пропихивая во власть в других странах своих марионеток.Лицом этих "ястребов" стала Виктория Нуланд — ее киевские "печеньки" запомнились нам надолго. Главным патроном этой внешней политики была Демпартия США.Трамп и его команда вынесли демократов из политики и стали разворачивать страну к изоляционизму. Этому вовсе не противоречит активное миротворчество президента США — он пытается порешать все вопросики к своей выгоде и заняться чисто внутренними делами.Трамписты поломали все инструменты глобалистов, до которых смогли дотянуться, — и USAID (главный мотор всех цветных революций), и СМИ, обеспечивавшие инфоподдержку майданов.Внутри страны Трамп отодвинул глобалистов от власти и пытается уничтожить всю их повестку — не завозит мигрантов, а пытается их выгонять, не поддерживает оголтелые секс-меньшинства, основательно чистит школьное и университетское образование от либерального мусора. Мало того, он покусился на священных коров глобализма — на банкиров из Федрезерва, пытаясь взять их под свой контроль, вернее, под контроль национального государства.Если ему позволить, Трамп, того и гляди, помирится с Россией и, освободив себе руки, вырвет Штаты из-под власти глобалистов. Естественно, они ему такого разрешить не могут. На митингах в США активисты кричат: "Нам не надо тут Путина!" И сразу же, без перехода: "Трамп должен уйти!"Глубинное государство — это извивающийся клубок финансистов, олигархов, чиновников, политиков (прежде всего демократов, но и многие республиканцы тоже там), который пытается принести Америку в жертву своей мировой революции. Трамп хочет свою страну от этих интернациональных деятелей уберечь.Естественно, что, навострившись пилить майданы по всему свету, демократы недрогнувшей рукой затевают такой же хаос у себя в стране. Пока это был только разогрев — однако первые жертвы уже появились.Прямо перед началом протестов бывший сотрудник губернатора-демократа Тима Уолза (он баллотировался в вице-президенты при Камале Харрис) переоделся в полицейского, убил двух видных демократов из конгресса Миннесоты и попытался убить еще двоих. Убийца сбежал, однако провокационный характер его преступления вполне очевиден — в его машине нашли списки других видных политиков и листовки с призывом "No kings!".Все выглядит так, словно это был фальстарт: демократы затеяли кровавую жертву специально под протесты, чтобы под крики о невинно убиенных начать сносить режим всерьез. Впрочем, можно не сомневаться, что к осени все накалится еще больше и сегодняшние протесты покажутся цветочками.На самом деле опыт борьбы с цветными революциями в мире наработан отличный, Трампу есть кому позвонить и спросить совета. И в Минске, и в Тбилиси, и в Белграде ему подскажут, что делать. Ценным опытом могут поделиться и в Москве — нашему народу абсолютно не зашла Болотная движуха в 2012-м. Ну а на самый крайний случай есть аэропорт в Ростове.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html

https://ria.ru/20250615/protesty-2022905518.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

в мире, сша, москва, кирилл дмитриев, виктория нуланд, тим уолц, российский фонд прямых инвестиций, агентство по международному развитию сша, протесты в калифорнии, аналитика