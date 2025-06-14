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Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа - РИА Новости, 14.06.2025
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15:26 14.06.2025 (обновлено: 22:05 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022819804.html
Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа
Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа - РИА Новости, 14.06.2025
Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа
У планируемых в США протестов против Дональда Трампа такой же сценарий, как у цветных революций, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:26:00+03:00
2025-06-14T22:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
майкл флинн
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. У планируемых в США протестов против Дональда Трампа такой же сценарий, как у цветных революций, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Сценарий тот же и те же люди, которые делают цветные революции. Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован", — написал он в соцсети X, комментируя публикацию бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.Дмитриев согласился с Флинном в том, что намеченные на 14 июня протесты против Трампа — не спонтанная акция, а психологическая операция и часть более широкой стратегии по подрыву авторитета Белого дома.Протесты в США
https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html
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Силовики в респираторных масках во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе раздают "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости. Среди полезных советов – что делать, если правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, как вести себя в толпе и оказывать первую помощь. Силовики надели респираторные маски, есть вероятность применения слезоточивого газа.
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Протесты и столкновения с полицией в Спокане
Протесты и столкновения с полицией в Спокане.
2025-06-14T15:26
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Столкновения с полицией в Сиэтле
Столкновения с полицией в Сиэтле
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в мире, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, майкл флинн
В мире, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Майкл Флинн
Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа

Дмитриев: у протестов против Трампа тот же сценарий, что и у цветных революций

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. У планируемых в США протестов против Дональда Трампа такой же сценарий, как у цветных революций, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Сценарий тот же и те же люди, которые делают цветные революции. Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован", — написал он в соцсети X, комментируя публикацию бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дождались: бунт мигрантов взорвал страну
9 июня, 08:00
Дмитриев согласился с Флинном в том, что намеченные на 14 июня протесты против Трампа — не спонтанная акция, а психологическая операция и часть более широкой стратегии по подрыву авторитета Белого дома.

Четырнадцатого июня, в 79-й день рождения Дональда Трампа, в Вашингтоне состоится военный парад, приуроченный к юбилею американской армии. Противники политики президента намерены в этот день провести по всей стране акции протеста под лозунгом No Kings — "Нет королям".

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
11 июня, 12:55

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции прошли и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
 
В миреСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевМайкл Флинн
 
 
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