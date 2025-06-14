https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022819804.html

Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа

Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа - РИА Новости, 14.06.2025

Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа

У планируемых в США протестов против Дональда Трампа такой же сценарий, как у цветных революций, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:26:00+03:00

2025-06-14T15:26:00+03:00

2025-06-14T22:05:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

кирилл дмитриев

майкл флинн

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. У планируемых в США протестов против Дональда Трампа такой же сценарий, как у цветных революций, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Сценарий тот же и те же люди, которые делают цветные революции. Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован", — написал он в соцсети X, комментируя публикацию бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.Дмитриев согласился с Флинном в том, что намеченные на 14 июня протесты против Трампа — не спонтанная акция, а психологическая операция и часть более широкой стратегии по подрыву авторитета Белого дома.Протесты в США

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

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сша

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2025

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Силовики в респираторных масках во время акции протеста в Лос-Анджелесе Протестующие в Лос-Анджелесе раздают "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости. Среди полезных советов – что делать, если правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, как вести себя в толпе и оказывать первую помощь. Силовики надели респираторные маски, есть вероятность применения слезоточивого газа. 2025-06-14T15:26 true PT0M14S

Протесты и столкновения с полицией в Спокане Протесты и столкновения с полицией в Спокане. 2025-06-14T15:26 true PT1M03S

Столкновения с полицией в Сиэтле Столкновения с полицией в Сиэтле 2025-06-14T15:26 true PT0M15S

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в мире, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, майкл флинн