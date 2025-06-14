Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа
Дмитриев: у протестов против Трампа тот же сценарий, что и у цветных революций
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. У планируемых в США протестов против Дональда Трампа такой же сценарий, как у цветных революций, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Сценарий тот же и те же люди, которые делают цветные революции. Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован", — написал он в соцсети X, комментируя публикацию бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.
Дождались: бунт мигрантов взорвал страну
9 июня, 08:00
Дмитриев согласился с Флинном в том, что намеченные на 14 июня протесты против Трампа — не спонтанная акция, а психологическая операция и часть более широкой стратегии по подрыву авторитета Белого дома.
Четырнадцатого июня, в 79-й день рождения Дональда Трампа, в Вашингтоне состоится военный парад, приуроченный к юбилею американской армии. Противники политики президента намерены в этот день провести по всей стране акции протеста под лозунгом No Kings — "Нет королям".
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
11 июня, 12:55
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Массовые акции прошли и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
- Сроки начала рейда не уточняются.