https://ria.ru/20250616/pmef-2023087365.html

"Систэм Электрик" подпишет документ о сотрудничестве с Ленобластью на ПМЭФ

"Систэм Электрик" подпишет документ о сотрудничестве с Ленобластью на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025

"Систэм Электрик" подпишет документ о сотрудничестве с Ленобластью на ПМЭФ

Производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации "Систэм Электрик" планирует подписать соглашение с правительством... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:22:00+03:00

2025-06-16T12:22:00+03:00

2025-06-16T13:22:00+03:00

пмэф — 2025

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации "Систэм Электрик" планирует подписать соглашение с правительством Ленинградской области о социально-экономическом сотрудничестве, церемония пройдет на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба компании.Договор предполагает долгосрочное взаимодействие по вопросам создания и развития промышленной инфраструктуры Ленинградской области и формирования условий для развития на территории региона завода "Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок" (СЭЗЭМ). Он специализируется на производстве распределительных ячеек среднего и низкого напряжения, в частности, элегазовых моноблоков для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры."Наше сотрудничество с Ленинградской областью поспособствует созданию передовых отечественных технологических решений и оборудования для средне-, низковольтного электрораспределения и энергетики. Соглашение предусматривает дальнейшую локализацию производства и модернизацию инфраструктуры СЭЗЭМ, запуск новых продуктов – помимо 6 тысяч распределительных устройств, завод сможет также выпускать 12 тысяч воздушных выключателей. Инвестиции в проект расширения производственных мощностей возрастут до более чем 300 миллионов рублей, будут созданы 40 дополнительных рабочих мест", – приводит пресс-служба слова генерального директора компании Алексея Кашаева.Завод работает в Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области с 2010 года. На предприятии применяются современные технологии: роботизированная сварка, автоматизированные процессы тестирования, сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством.При производстве оборудования завод сотрудничает с НТЦ "Механотроника" и заводом "Потенциал", входящими в состав группы компаний "Систэм Электрик", более чем 100 поставщиками из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 88 поставщиками из других российских регионов, а также производителями из дружественных стран.В 2024 году в рамках стратегии по локализации ключевых продуктов на заводе началось производство низковольтных воздушных автоматических выключателей. Они предназначены для энергетики и отраслей промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности оборудования.На предприятии планируют увеличить количество выпускаемых линеек оборудования с 18 до 22, расширить производство автоматических воздушных выключателей и увеличить глубину локализации выпускаемой продукции, а также продолжить модернизацию заводской инфраструктуры.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/pmef-2023080334.html

https://ria.ru/20250615/putin-2022955713.html

ленинградская область

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экономика, технологии, ленинградская область, гатчинский район, санкт-петербург, пмэф, систэм электрик