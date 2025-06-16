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На ПМЭФ представят стратегию персонализированной терапии рака - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
11:32 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/pmef-2023080334.html
На ПМЭФ представят стратегию персонализированной терапии рака
На ПМЭФ представят стратегию персонализированной терапии рака - РИА Новости, 16.06.2025
На ПМЭФ представят стратегию персонализированной терапии рака
Новая стратегия персонализированной терапии онкологических заболеваний, разработанная Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук совместно с... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:32:00+03:00
2025-06-16T11:32:00+03:00
пмэф — 2025
санкт-петербург
российская академия наук
пмэф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новая стратегия персонализированной терапии онкологических заболеваний, разработанная Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук совместно с Уральским институтом иммунологии и физиологии (УрО РАН), будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме на площадке "Территория инноваций", сообщили в фонде "Росконгресс". "На площадке "Территория инноваций" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет представлена новая передовая разработка в области онкологии: стратегия персонализированной терапии рака, разработанная Санкт-Петербургским научным центром РАН совместно с Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН под руководством академика РАН Валерия Александровича Черешнева и главного научного сотрудника Санкт-Петербургского научного центра РАН Сергея Борисовича Оникеенко", - говорится в сообщении. В релизе подчеркивается, что новая методология основана на глубоком молекулярном анализе опухоли с применением информационных технологий и РНК-секвенирования, что позволяет формировать уникальный "молекулярный портрет опухоли" каждого пациента, а главная задача подхода состоит в переводе агрессивной опухоли в контролируемое хроническое состояние. "Ключевым элементом стратегии является анализ опухолевого интерактома – сети белково-белковых взаимодействий, обеспечивающих выживаемость злокачественных клеток. Система выявляет наиболее агрессивные и ключевые белки злокачественности, ответственные за рост и метастазирование опухоли... Такой персонализированный подход позволяет подобрать индивидуальную комбинацию препаратов, эффективность которых затем тестируется на клетках опухоли пациента и с помощью иммуногистохимических методов... Стратегия персонализированной терапии продемонстрировала свою эффективность в рамках клинической апробации у пациентов с метастатическим раком почки, мелкоклеточным раком легкого, саркомой матки и раком молочной железы", - отметили в сообщении. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, российская академия наук, пмэф
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Российская академия наук, ПМЭФ
На ПМЭФ представят стратегию персонализированной терапии рака

Росконгресс: на ПМЭФ представят стратегию персонализированной терапии рака

© Fotolia / 18percentgreyЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Fotolia / 18percentgrey
Лабораторные исследования. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новая стратегия персонализированной терапии онкологических заболеваний, разработанная Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук совместно с Уральским институтом иммунологии и физиологии (УрО РАН), будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме на площадке "Территория инноваций", сообщили в фонде "Росконгресс".
"На площадке "Территория инноваций" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет представлена новая передовая разработка в области онкологии: стратегия персонализированной терапии рака, разработанная Санкт-Петербургским научным центром РАН совместно с Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН под руководством академика РАН Валерия Александровича Черешнева и главного научного сотрудника Санкт-Петербургского научного центра РАН Сергея Борисовича Оникеенко", - говорится в сообщении.
В релизе подчеркивается, что новая методология основана на глубоком молекулярном анализе опухоли с применением информационных технологий и РНК-секвенирования, что позволяет формировать уникальный "молекулярный портрет опухоли" каждого пациента, а главная задача подхода состоит в переводе агрессивной опухоли в контролируемое хроническое состояние.
"Ключевым элементом стратегии является анализ опухолевого интерактома – сети белково-белковых взаимодействий, обеспечивающих выживаемость злокачественных клеток. Система выявляет наиболее агрессивные и ключевые белки злокачественности, ответственные за рост и метастазирование опухоли... Такой персонализированный подход позволяет подобрать индивидуальную комбинацию препаратов, эффективность которых затем тестируется на клетках опухоли пациента и с помощью иммуногистохимических методов... Стратегия персонализированной терапии продемонстрировала свою эффективность в рамках клинической апробации у пациентов с метастатическим раком почки, мелкоклеточным раком легкого, саркомой матки и раком молочной железы", - отметили в сообщении.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни
11 июня, 17:55
 
ПМЭФ — 2025Санкт-ПетербургРоссийская академия наукПМЭФ
 
 
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