https://ria.ru/20250616/iran-2023225303.html

Эвакуация россиян из Ирана проходила более полутора суток

Эвакуация россиян из Ирана проходила более полутора суток - РИА Новости, 16.06.2025

Эвакуация россиян из Ирана проходила более полутора суток

Эвакуация россиян из Ирана проходила более полутора суток, сообщила член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко, прилетевшая из Ирана. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:54:00+03:00

2025-06-16T23:54:00+03:00

2025-06-16T23:54:00+03:00

иран

москва

баку

анатолий торкунов

мгимо

брикс

российская академия наук

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эвакуация россиян из Ирана проходила более полутора суток, сообщила член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко, прилетевшая из Ирана. Ранее Сидоренко сообщала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Воскресенье Сидоренко сообщила, что около 200 россиян эвакуировали из Ирана, 16 июня делегация вылетела в Москву. "Долгим был проезд, совокупно больше суток мы добирались до Баку и больше, получается, полутора суток мы ехали в Россию", - сказала Сидоренко журналистам. Она отметила, что среди эвакуированных было много женщин и детей. "Они завтра, скорее всего, прилетят. Это жены и дети представителей посольства. Несмотря на такую сложную ситуацию, они сохраняли силу духа", - уточнила член СПЧ. По её словам, в Иране было страшно: "Было страшно, когда над тобой разрывались ракеты, а ты находился в гостинице и не понимал, есть ли бомбоубежище рядом". Она поблагодарила за содействие в эвакуации ректора МГИМО Анатолия Торкунова и СПЧ.

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иран, москва, баку, анатолий торкунов, мгимо, брикс, российская академия наук, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире