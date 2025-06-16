https://ria.ru/20250616/avito-2023038908.html

"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы*

"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы* - РИА Новости, 16.06.2025

"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы*

, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:47:00+03:00

2025-06-16T06:47:00+03:00

2025-06-16T06:54:00+03:00

происшествия

иркутская область

россия

амурская область

игорь кобзев

авито

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сервис "Авито" заблокировал объявление о трансфере в Челябинске, которым могли воспользоваться супруги Артем* и Екатерина Тимофеевы*, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье, выяснило РИА Новости. Ранее в СМИ сообщали, что супруги могли выехать в Казахстан на трансфере из Челябинска на микроавтобусе Toyota Hiace, который был зафиксирован камерами 28 мая около 7 утра на трассе А-310. Объявление об услугах частного водителя аналогичного микроавтобуса можно было найти через доску объявлений сервиса "Авито". Однако в среду, 11 июня, публикация была удалена. "Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки", - следует из сообщения, которое открывается по ссылке, ведущей ранее к публикации. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева*, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html

https://ria.ru/20250614/cheljabinsk-2022769977.html

https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html

иркутская область

россия

амурская область

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происшествия, иркутская область, россия, амурская область, игорь кобзев, авито, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)