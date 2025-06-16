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"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы* - РИА Новости, 16.06.2025
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06:47 16.06.2025 (обновлено: 06:54 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/avito-2023038908.html
"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы*
"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы* - РИА Новости, 16.06.2025
"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы*
, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:47:00+03:00
2025-06-16T06:54:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
амурская область
игорь кобзев
авито
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сервис "Авито" заблокировал объявление о трансфере в Челябинске, которым могли воспользоваться супруги Артем* и Екатерина Тимофеевы*, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье, выяснило РИА Новости. Ранее в СМИ сообщали, что супруги могли выехать в Казахстан на трансфере из Челябинска на микроавтобусе Toyota Hiace, который был зафиксирован камерами 28 мая около 7 утра на трассе А-310. Объявление об услугах частного водителя аналогичного микроавтобуса можно было найти через доску объявлений сервиса "Авито". Однако в среду, 11 июня, публикация была удалена. "Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки", - следует из сообщения, которое открывается по ссылке, ведущей ранее к публикации. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева*, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html
https://ria.ru/20250614/cheljabinsk-2022769977.html
https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html
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происшествия, иркутская область, россия, амурская область, игорь кобзев, авито, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Амурская область, Игорь Кобзев, Авито, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"Авито" заблокировал объявление, которым могли воспользоваться Тимофеевы*

"Авито" снял объявление о трансфере, которым могли воспользоваться Тимофеевы

© РИА НовостиМикроавтобус, на котором, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье супруги Тимофеевы могли выехать из Челябинска в Казахстан
Микроавтобус, на котором, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье супруги Тимофеевы могли выехать из Челябинска в Казахстан - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости
Микроавтобус, на котором, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье супруги Тимофеевы могли выехать из Челябинска в Казахстан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сервис "Авито" заблокировал объявление о трансфере в Челябинске, которым могли воспользоваться супруги Артем* и Екатерина Тимофеевы*, возможно, причастные к атаке БПЛА в Приангарье, выяснило РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщали, что супруги могли выехать в Казахстан на трансфере из Челябинска на микроавтобусе Toyota Hiace, который был зафиксирован камерами 28 мая около 7 утра на трассе А-310.
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
11 июня, 02:20
Объявление об услугах частного водителя аналогичного микроавтобуса можно было найти через доску объявлений сервиса "Авито". Однако в среду, 11 июня, публикация была удалена.
"Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки", - следует из сообщения, которое открывается по ссылке, ведущей ранее к публикации.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева*, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ
14 июня, 09:25
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мужчина, возможно, причастный к атаке в Приангарье, имел бизнес на Украине
5 июня, 07:27
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияАмурская областьИгорь КобзевАвитоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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