20:05 15.06.2025 (обновлено: 16:48 14.05.2026)
"Фенербахче" Моуринью интересуется полузащитником ЦСКА

TRT Spor: "Фенербахче" интересуется полузащитником ЦСКА Кисляком

Матвей Кисляк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" рассматривает возможность перехода полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, сообщает TRT Spor.
По информации издания, в скором времени турецкий клуб направит ЦСКА предложение по трансферу Кисляка. Отмечается, что главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью положительно отзывается о 19-летнем российском хавбеке.
В сезоне-2024/25 Кисляк провел за ЦСКА 33 матча, в которых забил четыре гола. Вместе с командой он завоевал бронзу чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны.
