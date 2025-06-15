Группа из российских ученых находится на границе Ирана и Азербайджана
Группа из 14 российских ученых находится на границе Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Тегеране, уже находится на границе Ирана и Азербайджана, ожидает паспортный контроль, сообщила член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.
Сидоренко накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группа из 14 российских ученых эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта.
"Мы находимся в городе, на границе Ирана и Азербайджана. Ожидаем паспортного контроля… Есть вероятность того, что сегодня мы всё-таки паспортный контроль пройдем и уже направимся в Баку для дальнейшей транспортировки в Российскую Федерацию", - сказала Сидоренко в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что россияне не паникуют, ведут себя максимально спокойно.
"С нетерпением этого момента ждём … все организовано замечательно... Просто ждём, когда откроется очередь и мы пересечем иранскую границу", - добавила она.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".