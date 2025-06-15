https://ria.ru/20250615/iran-2022973475.html

Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону

Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону - РИА Новости, 15.06.2025

Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону

Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:27:00+03:00

2025-06-15T16:27:00+03:00

2025-06-15T16:31:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB."Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, иран, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном