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Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону - РИА Новости, 15.06.2025
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16:27 15.06.2025 (обновлено: 16:31 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022973475.html
Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону
Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону - РИА Новости, 15.06.2025
Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону
Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:27:00+03:00
2025-06-15T16:31:00+03:00
в мире
тель-авив
иран
хайфа
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB."Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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в мире, тель-авив, иран, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Тель-Авив, Иран, Хайфа, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону

Иран нанес ответные ракетные удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«
"Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Россияне не пострадали при ударах Израиля по Ирану
16:23
 
В миреТель-АвивИранХайфаОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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