Иран нанес удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону
Иран нанес ответные ракетные удары по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону
© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".