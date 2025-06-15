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Эрдоган назвал переговоры единственным способом решения иранского вопроса

Эрдоган назвал переговоры единственным способом решения иранского вопроса - РИА Новости, 15.06.2025

Эрдоган назвал переговоры единственным способом решения иранского вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры являются единственным способом решения ядерного спора с Ираном. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:15:00+03:00

2025-06-15T14:15:00+03:00

2025-06-15T14:15:00+03:00

в мире

иран

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реджеп тайип эрдоган

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры являются единственным способом решения ядерного спора с Ираном. Эрдоган провел телефонный разговор с султаном Омана Хейсем бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что конфликты, начавшиеся с нападения Израиля на Иран, представляют большую опасность для региона и что регион никогда не потерпит новой войны. Президент заявил, что администрация (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху стала глобальной проблемой стабильности и безопасности, что нападения произошли накануне шестого раунда ядерных переговоров, и что Турция считает переговоры единственным способом решения ядерного спора. Президент Эрдоган также заявил, что нельзя допустить, чтобы последние события затмили геноцид, совершенный Израилем в Газе", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном