Эрдоган назвал переговоры единственным способом решения иранского вопроса
Эрдоган назвал переговоры единственным способом решения ядерного спора с Ираном
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры являются единственным способом решения ядерного спора с Ираном.
"Президент Эрдоган заявил, что конфликты, начавшиеся с нападения Израиля на Иран, представляют большую опасность для региона и что регион никогда не потерпит новой войны. Президент заявил, что администрация (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху стала глобальной проблемой стабильности и безопасности, что нападения произошли накануне шестого раунда ядерных переговоров, и что Турция считает переговоры единственным способом решения ядерного спора. Президент Эрдоган также заявил, что нельзя допустить, чтобы последние события затмили геноцид, совершенный Израилем в Газе", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.