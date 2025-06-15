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Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты

Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты - РИА Новости, 15.06.2025

Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты

Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:44:00+03:00

2025-06-15T00:44:00+03:00

2025-06-15T10:33:00+03:00

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на источник.В субботу сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля сообщила, что работает над перехватом воздушных угроз. Сообщалось о падениях примерно пяти-семи ракет в районе крупного северного города Хайфа, а также в районе арабского поселения Тамра, расположенного в Нижней Галилее, в 20 километрах к востоку от Акко."Иран использовал ракеты "Эмад" (Emad), "Кадр" (Ghadr) и "Хайбар Шекан" (Kheibar Shekan) при атаках на Хайфу и Тель-Авив", - говорится в сообщении агентства.Баллистическая ракета Emad может нести 750 килограммов полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тысячи километров. Заявленная максимальная дальность полета Kheibar Shekan - около 1,5 тысяч километров, у ракеты Ghadr - порядка 2 тысяч километров.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет иранских ракет в сторону Израиля Полет иранских ракет в сторону Израиля 2025-06-15T00:44 true PT0M42S

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T00:44 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, хайфа