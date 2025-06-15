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На Украине опасаются подорожания газа из-за ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025
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17:30 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/gaz-2022983541.html
На Украине опасаются подорожания газа из-за ударов Израиля по Ирану
На Украине опасаются подорожания газа из-за ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025
На Украине опасаются подорожания газа из-за ударов Израиля по Ирану
Бывший глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа в Европе, а это... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:30:00+03:00
2025-06-15T17:30:00+03:00
цены на нефть
иран
израиль
украина
андрей коболев
денис шмыгаль
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Бывший глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа в Европе, а это приведет и к повышению цен на него для Украины, которая вынуждена импортировать газ из ЕС. Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар. "Израиль начал уничтожать дронами иранскую газовую инфраструктуру… Это окажет существенное влияние на баланс и, следовательно, цену в большую сторону природного газа в Европе", - написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook*.Он пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, а Анкара перепродавала его в ЕС. Сейчас есть риск остановки поставок иранского газа. "Заменить русским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти на полную. Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это подтолкнет цены в ЕС вверх", - отметил Коболев. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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цены на нефть, иран, израиль, украина, андрей коболев, денис шмыгаль, али хаменеи, евросоюз, нафтогаз украины, forbes, обострение конфликта между израилем и ираном
Цены на нефть, Иран, Израиль, Украина, Андрей Коболев, Денис Шмыгаль, Али Хаменеи, Евросоюз, Нафтогаз Украины, Forbes, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
На Украине опасаются подорожания газа из-за ударов Израиля по Ирану

На Украине заявили о возможном подорожании импортного газа из-за ударов по Ирану

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкПредупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
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Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Бывший глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа в Европе, а это приведет и к повышению цен на него для Украины, которая вынуждена импортировать газ из ЕС.
Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13 июня, 12:34
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"Израиль начал уничтожать дронами иранскую газовую инфраструктуру… Это окажет существенное влияние на баланс и, следовательно, цену в большую сторону природного газа в Европе", - написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook*.
Он пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, а Анкара перепродавала его в ЕС. Сейчас есть риск остановки поставок иранского газа.
"Заменить русским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти на полную. Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это подтолкнет цены в ЕС вверх", - отметил Коболев.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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2 октября 2024, 01:00
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В Турции рассказали о последствия атак Израиля на Иран
13 июня, 15:22
 
Цены на нефтьИранИзраильУкраинаАндрей КоболевДенис ШмыгальАли ХаменеиЕвросоюзНафтогаз УкраиныForbesОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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