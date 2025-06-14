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МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на иранских объектах Фордо и Хондабе

МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на иранских объектах Фордо и Хондабе - РИА Новости, 14.06.2025

МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на иранских объектах Фордо и Хондабе

МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на иранских ядерных объектах в Фордо и Хондабе, кроме того, со вчерашнего дня не появилось новых повреждений в Натанзе,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:23:00+03:00

2025-06-14T23:23:00+03:00

2025-06-14T23:26:00+03:00

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магатэ

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на иранских ядерных объектах в Фордо и Хондабе, кроме того, со вчерашнего дня не появилось новых повреждений в Натанзе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Согласно информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ, на объекте завода по обогащению топлива в Фордо и на строящемся тяжеловодном реакторе в городе Хондабе повреждений не обнаружено. Никаких дальнейших повреждений в Натанзе со вчерашнего дня", - приводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, рафаэль гросси, магатэ, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)