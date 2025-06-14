https://ria.ru/20250614/erdogan-2022845046.html

Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана

Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что конфликт Израиля и РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:39:00+03:00

2025-06-14T18:39:00+03:00

2025-06-14T18:49:00+03:00

в мире

израиль

иран

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что конфликт Израиля и Ирана рискует спровоцировать волну миграции. "В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что регион не может допустить нового кризиса, что разрушительная война может вызвать волны нелегальной миграции во все страны региона, и что ядерный спор может быть решен только путем продолжения переговоров", - сообщила в субботу канцелярия турецкого лидера.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

израиль

иран

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в мире, израиль, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции