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Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
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18:39 14.06.2025 (обновлено: 18:49 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/erdogan-2022845046.html
Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана
Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что конфликт Израиля и РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:39:00+03:00
2025-06-14T18:49:00+03:00
в мире
израиль
иран
турция
реджеп тайип эрдоган
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что конфликт Израиля и Ирана рискует спровоцировать волну миграции. "В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что регион не может допустить нового кризиса, что разрушительная война может вызвать волны нелегальной миграции во все страны региона, и что ядерный спор может быть решен только путем продолжения переговоров", - сообщила в субботу канцелярия турецкого лидера.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Иран, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана

Эрдоган: конфликт Израиля и Ирана может вызвать волну миграции в регионе

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что конфликт Израиля и Ирана рискует спровоцировать волну миграции.
"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что регион не может допустить нового кризиса, что разрушительная война может вызвать волны нелегальной миграции во все страны региона, и что ядерный спор может быть решен только путем продолжения переговоров", - сообщила в субботу канцелярия турецкого лидера.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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В миреИзраильИранТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Обострение конфликта между Израилем и ИраномАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революции
 
 
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