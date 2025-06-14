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Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана
Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что конфликт Израиля и РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:39:00+03:00
2025-06-14T18:39:00+03:00
2025-06-14T18:49:00+03:00
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реджеп тайип эрдоган
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что конфликт Израиля и Ирана рискует спровоцировать волну миграции. "В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что регион не может допустить нового кризиса, что разрушительная война может вызвать волны нелегальной миграции во все страны региона, и что ядерный спор может быть решен только путем продолжения переговоров", - сообщила в субботу канцелярия турецкого лидера.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, израиль, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Иран, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
Эрдоган предрек волну волну миграции из-за конфликта Израиля и Ирана
Эрдоган: конфликт Израиля и Ирана может вызвать волну миграции в регионе