https://ria.ru/20250614/erdogan-2022843958.html

Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль

Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль - РИА Новости, 14.06.2025

Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил о необходимости... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:29:00+03:00

2025-06-14T18:29:00+03:00

2025-06-14T18:29:00+03:00

в мире

израиль

турция

саудовская аравия

реджеп тайип эрдоган

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

армия обороны израиля (цахал)

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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил о необходимости остановить Израиль для безопасности региона. "Президент Эрдоган заявил, что Израиль под руководством (премьера Биньямина - ред.) Нетаньяху является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона, что он еще раз продемонстрировал это нападением на Иран и что Израиль необходимо остановить, чтобы снизить напряженность", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

израиль

турция

саудовская аравия

иран

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в мире, израиль, турция, саудовская аравия, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции