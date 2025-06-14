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Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль - РИА Новости, 14.06.2025
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18:29 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/erdogan-2022843958.html
Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль
Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль - РИА Новости, 14.06.2025
Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил о необходимости... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:29:00+03:00
2025-06-14T18:29:00+03:00
в мире
израиль
турция
саудовская аравия
реджеп тайип эрдоган
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
армия обороны израиля (цахал)
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил о необходимости остановить Израиль для безопасности региона. "Президент Эрдоган заявил, что Израиль под руководством (премьера Биньямина - ред.) Нетаньяху является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона, что он еще раз продемонстрировал это нападением на Иран и что Израиль необходимо остановить, чтобы снизить напряженность", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
израиль
турция
саудовская аравия
иран
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в мире, израиль, турция, саудовская аравия, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Турция, Саудовская Аравия, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль

Эрдоган заявил саудовскому принцу бин Салману о необходимости остановить Израиль

© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency /Mustafa KamaciПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency /Mustafa Kamaci
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил о необходимости остановить Израиль для безопасности региона.
"Президент Эрдоган заявил, что Израиль под руководством (премьера Биньямина - ред.) Нетаньяху является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона, что он еще раз продемонстрировал это нападением на Иран и что Израиль необходимо остановить, чтобы снизить напряженность", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильТурцияСаудовская АравияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение конфликта между Израилем и ИраномИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революции
 
 
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