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В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане
В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане - РИА Новости, 14.06.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане
Радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:01:00+03:00
2025-06-14T18:01:00+03:00
2025-06-14T18:09:00+03:00
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иран
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.Роспотребнадзор сообщил, что круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана введен в связи с радиоактивным загрязнением на территории Ирана."По данным мониторинга, проведенного в городе Дербенте, радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.Там добавили, что контроль за радиационной обстановкой продолжается.
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республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иран, общество, россия
Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Иран, Общество, Россия
В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане
Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной