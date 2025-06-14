https://ria.ru/20250614/dagestan-2022838739.html

В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане

В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане - РИА Новости, 14.06.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане

Радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:01:00+03:00

2025-06-14T18:01:00+03:00

2025-06-14T18:09:00+03:00

республика дагестан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

иран

общество

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.Роспотребнадзор сообщил, что круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана введен в связи с радиоактивным загрязнением на территории Ирана."По данным мониторинга, проведенного в городе Дербенте, радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.Там добавили, что контроль за радиационной обстановкой продолжается.

https://ria.ru/20250614/udary-2022839124.html

республика дагестан

иран

россия

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республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иран, общество, россия