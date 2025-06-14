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В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане - РИА Новости, 14.06.2025
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18:01 14.06.2025 (обновлено: 18:09 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/dagestan-2022838739.html
В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане
В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане - РИА Новости, 14.06.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане
Радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:01:00+03:00
2025-06-14T18:09:00+03:00
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иран
общество
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.Роспотребнадзор сообщил, что круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана введен в связи с радиоактивным загрязнением на территории Ирана."По данным мониторинга, проведенного в городе Дербенте, радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.Там добавили, что контроль за радиационной обстановкой продолжается.
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республика дагестан
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республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иран, общество, россия
Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Иран, Общество, Россия
В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Дагестане

Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.
Роспотребнадзор сообщил, что круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана введен в связи с радиоактивным загрязнением на территории Ирана.
"По данным мониторинга, проведенного в городе Дербенте, радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что контроль за радиационной обстановкой продолжается.
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Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ИранОбществоРоссия
 
 
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