https://ria.ru/20250613/rossija-2022728790.html

Россия через спецоперацию реализует право на самооборону, заявил Косачев

Россия через спецоперацию реализует право на самооборону, заявил Косачев - РИА Новости, 13.06.2025

Россия через спецоперацию реализует право на самооборону, заявил Косачев

Россия через специальную военную операцию реализует своё право на самооборону и безопасность, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:27:00+03:00

2025-06-13T23:27:00+03:00

2025-06-13T23:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия через специальную военную операцию реализует своё право на самооборону и безопасность, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. "Макрон, прямая цитата: "Израиль, атакуя Иран, реализует право на самооборону и безопасность". Конец цитаты. Конец Макрону с его претензией на толкование международного права, европейских (читай - универсальных) ценностей и, что важнее всего для нас в России, на роль арбитра в украинском кризисе с акцентом на Украину. Россия через специальную военную операцию реализует своё право на самооборону и безопасность. И точка", - написал он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.

https://ria.ru/20250613/nebenzya-2022725542.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, россия, константин косачев, аббас аракчи, оон, совет федерации рф, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном