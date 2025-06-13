Россия следит за действиями МАГАТЭ на фоне атаки Израиля на Иран
Небензя: Россия следит за действиями МАГАТЭ в связи с атакой Израиля на Иран
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 июн - РИА Новости. Россия следит за действиями секретариата МАГАТЭ в связи с атакой Израиля на Иран и ждет от организации объективных оценок происходящего, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровье сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры", - заявил он на заседании Совбеза ООН.
Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану
Вчера, 13:02
Российский дипломат также подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси будет давать объективные оценки и анализ происходящего, в том числе с точки зрения последствий для радиологической обстановки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.