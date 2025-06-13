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Россия следит за действиями МАГАТЭ на фоне атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
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23:18 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/rossija-2022726888.html
Россия следит за действиями МАГАТЭ на фоне атаки Израиля на Иран
Россия следит за действиями МАГАТЭ на фоне атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Россия следит за действиями МАГАТЭ на фоне атаки Израиля на Иран
Россия следит за действиями секретариата МАГАТЭ в связи с атакой Израиля на Иран и ждет от организации объективных оценок происходящего, заявил постпред России... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:18:00+03:00
2025-06-13T23:18:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
василий небензя
рафаэль гросси
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Россия следит за действиями секретариата МАГАТЭ в связи с атакой Израиля на Иран и ждет от организации объективных оценок происходящего, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровье сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры", - заявил он на заседании Совбеза ООН. Российский дипломат также подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси будет давать объективные оценки и анализ происходящего, в том числе с точки зрения последствий для радиологической обстановки. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, россия, василий небензя, рафаэль гросси, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Россия, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Россия следит за действиями МАГАТЭ на фоне атаки Израиля на Иран

Небензя: Россия следит за действиями МАГАТЭ в связи с атакой Израиля на Иран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Россия следит за действиями секретариата МАГАТЭ в связи с атакой Израиля на Иран и ждет от организации объективных оценок происходящего, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровье сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры", - заявил он на заседании Совбеза ООН.
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Российский дипломат также подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси будет давать объективные оценки и анализ происходящего, в том числе с точки зрения последствий для радиологической обстановки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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В миреИранИзраильРоссияВасилий НебензяРафаэль ГроссиМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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