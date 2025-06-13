Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе
Гросси: уровень радиации за пределами ядерного объекта в Натанзе не изменился
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ сообщило о наличии радиоактивного загрязнения внутри объекта в иранском Натанзе, в основном альфа-частицами, его можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты, уровень радиации за пределами объекта в норме. Слова Гросси приводятся в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х.
"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остаётся неизменным. Тип радиоактивного загрязнения внутри - в основном альфа-частицы - можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак Израиля по иранским объектам.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".