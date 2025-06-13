https://ria.ru/20250613/radiatsiya-2022691163.html

Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе

Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе - РИА Новости, 13.06.2025

Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе

МАГАТЭ сообщило о наличии радиоактивного загрязнения внутри объекта в иранском Натанзе, в основном альфа-частицами, его можно контролировать с помощью... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:11:00+03:00

2025-06-13T18:11:00+03:00

2025-06-13T18:22:00+03:00

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ сообщило о наличии радиоактивного загрязнения внутри объекта в иранском Натанзе, в основном альфа-частицами, его можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты, уровень радиации за пределами объекта в норме. Слова Гросси приводятся в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х."Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остаётся неизменным. Тип радиоактивного загрязнения внутри - в основном альфа-частицы - можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак Израиля по иранским объектам.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, рафаэль гросси, израиль