https://ria.ru/20250613/niderlandy-2022491439.html

Саммит НАТО в Гааге оказался без принимающей стороны

Саммит НАТО в Гааге оказался без принимающей стороны - РИА Новости, 13.06.2025

Саммит НАТО в Гааге оказался без принимающей стороны

Саммит лидеров стран НАТО в Гааге, который должен состояться меньше чем через две недели, становится источником обоснованных тревог европейского истеблишмента... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:01:00+03:00

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нидерланды

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Саммит лидеров стран НАТО в Гааге, который должен состояться меньше чем через две недели, становится источником обоснованных тревог европейского истеблишмента. Звать или не звать Зеленского? Чего ожидать от Трампа? Как погасить заведомо запрограммированные скандалы? Все эти вопросы мучают организаторов саммита с самого начала. А тут добавилась и еще одна серьезная проблема: вдруг буквально накануне мероприятия исчезла принимающая сторона — правительство Нидерландов!Формально правы те, кто полагает, что правящую коалицию в этой стране похоронили все те же мигранты, это уже привычное дело для различных стран Европы. Но в данном случае вернее говорить, что истеблишмент осуществил изначально существовавший план похоронить первое правительство с участием несистемной Партии за свободу (Partij voor de Vrijheid, или PVV) Герта Вилдерса.Напомним, выборы 2023 года стали жесточайшим ударом по европейскому мейнстриму в связи с тем, что партия, на которую долгие годы вешали ярлыки "ультраправой", "праворадикальной" и даже "фашистской", заняла довольно уверенное первое место. Для страны, считавшейся сердцем и опорой либерализма, это стало серьезным потрясением. Затем потянулись месяцы мучительных переговоров о формировании коалиции. Системные силы, вопреки сложившейся там традиции отдавать пост премьера лидеру победившей партии, легли костьми, дабы не дать Вилдерсу возглавить правительство.В итоге воля избирателей была проигнорирована (вполне в духе современной Европы), а главой кабинета был назначен Дик Схоф — никогда никем не избиравшийся и уже списанный в утиль руководитель нидерландской разведки. Победителю же выборов Вилдерсу даже не было позволено войти в состав кабинета.Изначально была понятна задумка истеблишмента: обложить PVV "красными флажками", повязав ее коллективной ответственностью за решения технического правительства и потянув вниз рейтинги Вилдерса и его команды. И это, в общем-то, получилось. Так, на волне успеха на выборах данная партия по некоторым опросам уже набирала более 50 процентов голосов. А за год ее рейтинги стремительно снижались, и к началу нынешнего лета она даже уже делила второе-третье места с результатом 28 процентов.Никто не сомневался в том, что если Вилдерс сдастся по ключевому для себя обещанию обуздать нелегальную миграцию, то его политсилу можно будет уже хоронить. Поэтому он пошел на радикальный шаг, выдвинув "мигрантский" ультиматум из десяти пунктов другим участникам коалиции. Те прогнозируемо его отвергли, после чего на радость элит PVV покинула правящую коалицию.Радость — это еще мягкое определение. Истеблишмент Нидерландов, да и в целом Европы, в первые дни ликовал в связи с уходом ЕвроТрампа (именно такой титул давно закреплен за Вилдерсом, хотя тот никогда не имел к президенту США никакого отношения). Самое интересное, что правительство Схофа в мейнстримных СМИ как по мановению волшебной палочки превратилось в "правительство Вилдерса". "Он хотел власти, но не имел представления о том, как управлять", — пишет The Guardian, скромно обходя тот факт, что Вилдерса до управления истеблишмент так и не допустил.Журнал Foreign Policy радостно написал: "Герт Вилдерс выдернул вилку из первого правительства, в котором его партии было разрешено полноценно участвовать. Это правительство, которое никогда не должно было появиться. Самое приятное, что можно о нем сказать, это то, что оно ничего не добилось". Шикарный подход для развитой европейской демократии: победителям выборов дозволено участвовать в правительстве! А ведь могли и не дозволить. Если кто не верит, можно спросить у румын или французов.Но ликование мейнстрима длилось недолго. Оказалось, что оставшиеся в "недокоалиции" партии после ухода министров PVV боятся брать на себя ответственность за тот самый мигрантский вопрос. Они поделили полномочия министра по делам миграции между тремя своими партиями, чем вызвали откровенные насмешки.И — самое страшное для системы — рейтинги партии Вилдерса тут же пошли в гору! Всего через несколько дней после выхода из коалиции PVV снова на первом месте, причем по некоторым опросам уже опережает ближайших конкурентов на семь процентов. И это ведь только начало предвыборной гонки, а сами выборы намечены на 29 октября.Практическая ответственность за работу кабмина сейчас взвалена на системную партию "За свободу и демократию" (VVD), которую долгие годы возглавлял нынешний генсек НАТО Марк Рютте. И именно привязка к этой фигуре тянет сейчас рейтинги партии вниз, учитывая его планы резкого повышения затрат Европы на оборону. В экстренном порядке правительство (теперь уже с приставкой "уходящее") хочет сегодня, то есть под саммит НАТО, принять решение о выделении дополнительных средств на оборону. Как говорят в Нидерландах, "для того, чтобы показать пример другим в качестве организатора саммита". Но данное решение в случае его принятия должно будет на следующей неделе получить одобрение парламента, однако в условиях перехода Вилдерса в жесткую оппозицию проголосовать за него будет затруднительно.Таким образом, бурное ликование европейского истеблишмента по поводу "падения правительства ЕвроТрампа" может оказаться коротким и вылиться в очередную пиррову победу правящих кругов, приведя к прямо противоположным результатам.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

https://ria.ru/20250603/vilders-2020692388.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

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Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

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европа, нидерланды, гаага, герт вилдерс, марк рютте, нато, в мире