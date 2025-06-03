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Правительство Нидерландов уходит в отставку - РИА Новости, 03.06.2025
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16:42 03.06.2025 (обновлено: 17:12 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020698624.html
Правительство Нидерландов уходит в отставку
Правительство Нидерландов уходит в отставку - РИА Новости, 03.06.2025
Правительство Нидерландов уходит в отставку
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:42:00+03:00
2025-06-03T17:12:00+03:00
нидерланды
в мире
герт вилдерс
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики."С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей (нижней палате парламента - ред.) недостаточно поддержки для этого правительства", - объявил Схоф после заседания совета министров, трансляция заявления велась в соцсети Х.Он сообщил, что направляется к королю Виллему-Александру, чтобы попросить об отставке министров PVV."Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного", - добавил Схоф.Глава правительства также заявил, что намерен продолжать исполнять обязанности премьер-министра Нидерландов. Что касается решения Вилдерса, Схоф назвал его безответственным."Последние месяцы мы очень упорно работали. Но если у одной из сторон не хватает силы воли, вы не сможете продолжать совместную работу", - сказал премьер.Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и Фермерско-гражданского движения (BBB).Вилдерс 26 мая представил план по ужесточению миграционной политики, который состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Однако коалиционные партии не поддержали план Вилдерса, заявив, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
https://ria.ru/20250603/vilders-2020692388.html
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686916.html
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нидерланды, в мире, герт вилдерс
Нидерланды, В мире, Герт Вилдерс
Правительство Нидерландов уходит в отставку

Премьер Нидерландов Схоф объявил, что правительство уходит в отставку

© AP Photo / Peter DejongПредставители СМИ у резиденции премьер-министра Нидерландов в Гааге после выхода партии Герте Вилдерса из правящей коалиции
Представители СМИ у резиденции премьер-министра Нидерландов в Гааге после выхода партии Герте Вилдерса из правящей коалиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Представители СМИ у резиденции премьер-министра Нидерландов в Гааге после выхода партии Герте Вилдерса из правящей коалиции
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.
Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
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Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах
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"С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей (нижней палате парламента - ред.) недостаточно поддержки для этого правительства", - объявил Схоф после заседания совета министров, трансляция заявления велась в соцсети Х.
Он сообщил, что направляется к королю Виллему-Александру, чтобы попросить об отставке министров PVV.
"Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного", - добавил Схоф.
Глава правительства также заявил, что намерен продолжать исполнять обязанности премьер-министра Нидерландов. Что касается решения Вилдерса, Схоф назвал его безответственным.
"Последние месяцы мы очень упорно работали. Но если у одной из сторон не хватает силы воли, вы не сможете продолжать совместную работу", - сказал премьер.
Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и Фермерско-гражданского движения (BBB).
Вилдерс 26 мая представил план по ужесточению миграционной политики, который состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Однако коалиционные партии не поддержали план Вилдерса, заявив, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс во время дебатов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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