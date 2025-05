https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой

НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой - РИА Новости, 30.05.2025

НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой

До очередного саммита лидеров государств НАТО в Гааге еще почти месяц, а вокруг него уже вовсю бушуют закулисные страсти, апофеозом которых стало заявление... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:00:00+03:00

2025-05-30T08:00:00+03:00

2025-05-30T08:03:00+03:00

аналитика

в мире

нато

владимир зеленский

россия

украина

сша

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019847636_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_eaa4a135fd1d6b40f928acd67539a770.jpg

До очередного саммита лидеров государств НАТО в Гааге еще почти месяц, а вокруг него уже вовсю бушуют закулисные страсти, апофеозом которых стало заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского: "Если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина. Но не над Украиной, а над НАТО". Таким образом, российский президент может положить на лопатки мощный военный блок, даже не вставая с кресла. Если Зеленский не врет, конечно.Тема приглашения киевского предводителя в Гаагу возникла не на пустом месте. Этому предшествовали долгие дискуссии на предмет того, поедет ли туда президент США. В начале мая сразу несколько западных изданий со ссылкой на европейских чиновников сообщили сенсацию: Трамп якобы угрожает не приехать на саммит НАТО, если не будут поддержаны его требования об увеличении оборонных затрат до пяти процентов от ВВП каждой страны.Это известие было встречено с тревогой и опасениями, поскольку отсутствие лидера основной страны альянса, конечно же, стало бы признаком серьезнейшего внутреннего кризиса. О чем некоторые лидеры говорили открыто. К примеру, уходящий президент Польши Анджей Дуда выразил глубокую обеспокоенность в связи с этими слухами и подчеркнул, что "присутствие Трампа имеет решающее значение для стабильности альянса".Панику погасил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, который дал понять, что Трамп в беседе с ним подтвердил приезд на встречу лидеров НАТО. Казалось бы, кризис предотвращен. Но тут возник другой неловкий момент, связанный с Зеленским. Перед организаторами мероприятия встал сложный вопрос: звать или не звать. С одной стороны, все последние годы было принято приглашать киевского лидера, дабы подчеркнуть "солидарность с борьбой Украины против российской агрессии". Но учитывая особые отношения Трампа и Зеленского, у принимающей стороны возникли сомнения. Видимо, не готовы они в храме два стульчика ставить для отдельной встречи этих деятелей, как было в Ватикане.Как передает The New York Times, руководство НАТО очень надеется на проведение "сердечного" саммита и очень опасается, что присутствие Зеленского может этому помешать. Надо заметить, что это первое подобное мероприятие, которое организовывает генсек альянса Марк Рютте. И выбор своей родной Гааги обеспечил именно он, будучи еще премьером Нидерландов, но уже зная, что перейдет на работу в НАТО. Поэтому вполне объяснимо его искреннее желание провести встречу без сучка без задоринки. Как пишет NYT, он хочет, чтобы саммит получился "коротким и содержательным".Именно поэтому впервые за последние годы на полях встречи лидеров блока не предусмотрен отдельный саммит Украина — НАТО, где присутствие Зеленского было бы объяснимо и логично. Но министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заверил, что организаторы мероприятия работают над тем, чтобы обеспечить присутствие "Зеленского и других украинцев". Но в каком формате и в каком качестве? Этот вопрос, насколько становится понятным из различных комментариев, сейчас очень бурно обсуждается за кулисами. "Украина будет присутствовать в том или в ином виде", — цитирует анонимного чиновника портал Euractiv. Переводя на язык нашего фольклора: хоть чучелом, хоть тушкой.Из всего этого становится понятной паника Зеленского, который пугает НАТО поражением от Путина в случае, если его, киевского вождя, не позовут в Гаагу. Меньше всего он хочет наглядного подтверждения сдачи Украины Западом: это подорвет его власть внутри страны и вызовет цепную реакцию в мировых СМИ. Как пишет итальянский политолог, профессор Алессандро Орсини, в Европе пока еще боятся произносить вслух фразу "Украина обречена". "У Запада нет достаточного количества оружия, чтобы противостоять России на Украине, поскольку военная промышленность России превосходит военную промышленность НАТО", — заключает итальянец. По сути дела, он заранее иллюстрирует бесполезность угроз в адрес нашего государства со стороны альянса.Одним из ярких доказательств того, что осознание обреченности доходит до самых твердолобых русофобов, стала свежая колонка давнего и убежденного борца против России — британского журналиста Эдварда Лукаса. На страницах The Times он с горечью признает, что Запад "предал Украину". Но самое главное: он признает, что был неправ на протяжении многих лет, когда настаивал на принятии Украины в НАТО. Лукас вспоминает предупреждения Збигнева Бжезинского, который при всей своей нелюбви к России выступал против втягивания украинского государства в альянс, предупреждая, что это приведет к "самому опасному сценарию". Заметьте, мы ведь тоже всегда предупреждали об этом. И тот факт, что теперь такие убежденные евроатлантисты, как Лукас, признают свою неправоту, свидетельствует о кардинальном сдвиге в осознании Западом собственных ошибок.Британец вынужден признать: "Россия побеждает в дипломатическом, технологическом и военном плане. Она уже обеспечила важные победы… Дальше будет еще хуже". Так что напрасно Зеленский пугает натовцев "победой Путина" в случае своего неприезда в Гаагу — натовцы уже признали, что Путин победил. И это действительно делает присутствие Зеленского на саммите НАТО совершенно бессмысленным. Разве что в виде чучела или тушки.

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

https://ria.ru/20250529/evropa-2019797006.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, в мире, нато, владимир зеленский, россия, украина, сша, владимир путин