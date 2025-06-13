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МИД: Россия ждет от Гросси объективных оценок последствий ударов Израиля

МИД: Россия ждет от Гросси объективных оценок последствий ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

МИД: Россия ждет от Гросси объективных оценок последствий ударов Израиля

Москва ждет от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси объективных оценок ударов Израиля по Ирану в ночь на 13 июня, включая анализ вероятных радиологических... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:36:00+03:00

2025-06-13T12:36:00+03:00

2025-06-13T12:36:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

рафаэль гросси

али хаменеи

магатэ

корпус стражей исламской революции

израиль

россия

иран

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва ждет от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси объективных оценок ударов Израиля по Ирану в ночь на 13 июня, включая анализ вероятных радиологических последствий атак на ядерные объекты, заявили в МИД РФ. "Внимательно следим за действиями МАГАТЭ, на котором лежит большая ответственность в этой непростой ситуации. Сотрудники агентства наряду с гражданами Исламской Республики Иран также оказались под израильским огнем. Ожидаем от генерального директора МАГАТЭ взвешенных и объективных оценок происходящего, включая тщательный анализ вероятных радиологических последствий атак на ядерные объекты в Иране", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T12:36 true PT1M14S

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операция израиля "восходящий лев", рафаэль гросси, али хаменеи, магатэ, корпус стражей исламской революции, израиль, россия, иран, в мире