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МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание

МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание - РИА Новости, 13.06.2025

МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:13:00+03:00

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2025-06-13T13:13:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля. "Аракчи в этом письме, указав на решение Ирана о принятии специальных мер для обеспечения безопасности ядерного оборудования и материалов, заявил, что Иран даст жесткий ответ на агрессию. Он также призывает гендиректора МАГАТЭ к срочным действиям для проведения экстренного заседания совета управляющих агентства для проведения расследования ситуации", – следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале главы МИД Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Ольга Фомченкова

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