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МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание - РИА Новости, 13.06.2025
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13:13 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/magate-2022642828.html
МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание
МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание - РИА Новости, 13.06.2025
МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:13:00+03:00
2025-06-13T13:13:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
аббас аракчи
рафаэль гросси
али хаменеи
магатэ
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля. "Аракчи в этом письме, указав на решение Ирана о принятии специальных мер для обеспечения безопасности ядерного оборудования и материалов, заявил, что Иран даст жесткий ответ на агрессию. Он также призывает гендиректора МАГАТЭ к срочным действиям для проведения экстренного заседания совета управляющих агентства для проведения расследования ситуации", – следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале главы МИД Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), аббас аракчи, рафаэль гросси, али хаменеи, магатэ, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, Али Хаменеи, МАГАТЭ, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Операция Израиля "Восходящий лев"
МИД Ирана призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание

Глава МИД Ирана Аракчи призвал МАГАТЭ расследовать удары Израиля

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля.
"Аракчи в этом письме, указав на решение Ирана о принятии специальных мер для обеспечения безопасности ядерного оборудования и материалов, заявил, что Иран даст жесткий ответ на агрессию. Он также призывает гендиректора МАГАТЭ к срочным действиям для проведения экстренного заседания совета управляющих агентства для проведения расследования ситуации", – следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале главы МИД Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
10:09
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Аббас АракчиРафаэль ГроссиАли ХаменеиМАГАТЭКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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