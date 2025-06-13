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Гросси заявил об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран

Гросси заявил об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран - РИА Новости, 13.06.2025

Гросси заявил об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран

Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:38:00+03:00

2025-06-13T22:38:00+03:00

2025-06-13T22:56:00+03:00

иран

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магатэ

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По его словам, Иран подтвердил, что изначально в ходе сегодняшних атак был поражён только завод по обогащению топлива в Натанзе."В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60% (содержания изотопа уран-235), была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте - распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы - также была уничтожены", - сказал Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совбеза ООН, трансляция его выступления велась в прямом эфире на портале ООН.Гендиректор Агентства добавил, что признаков физической атаки на подземное помещение с каскадами центрифуг, в котором размещены части экспериментального и основного завода по обогащению топлива, нет."Однако отключение электроэнергии, питающей каскады, могло повредить находящиеся там центрифуги", - уточнил Гросси.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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иран, в мире, израиль, рафаэль гросси, магатэ, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)