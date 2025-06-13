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Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность лично посетить Ближний Восток - РИА Новости, 13.06.2025
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12:10 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/grossi--2022632037.html
Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность лично посетить Ближний Восток
Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность лично посетить Ближний Восток - РИА Новости, 13.06.2025
Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность лично посетить Ближний Восток
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:10:00+03:00
2025-06-13T12:10:00+03:00
операция израиля "восходящий лев"
рафаэль гросси
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
магатэ
иран
израиль
тегеран (город)
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и нераспространением. "Я... выразил соответствующим властям свою готовность как можно скорее отправиться на место для оценки ситуации и обеспечения безопасности, охраны и нераспространения в Иране", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Гросси сообщил также, что поддерживает связь с инспекторами агентства в Иране и Израиле, и их безопасность имеет первостепенное значение, для чего принимаются все необходимые меры. "Несмотря на текущие военные действия и растущую напряжённость, очевидно, что единственный устойчивый путь вперёд для Ирана, Израиля, всего региона и международного сообщества заключается в диалоге и дипломатии ради обеспечения мира, стабильности и сотрудничества", - добавил гендиректор агентсва. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
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операция израиля "восходящий лев", рафаэль гросси, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, иран, израиль, тегеран (город), в мире
Операция Израиля "Восходящий лев", Рафаэль Гросси, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Иран, Израиль, Тегеран (город), В мире
Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность лично посетить Ближний Восток

Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил готовность посетить Ближний Восток

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на фоне ударов Израиля по Ирану, что готов лично посетить регион для оценки ситуации и контроля за безопасностью и нераспространением.
"Я... выразил соответствующим властям свою готовность как можно скорее отправиться на место для оценки ситуации и обеспечения безопасности, охраны и нераспространения в Иране", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства.
Гросси сообщил также, что поддерживает связь с инспекторами агентства в Иране и Израиле, и их безопасность имеет первостепенное значение, для чего принимаются все необходимые меры.
"Несмотря на текущие военные действия и растущую напряжённость, очевидно, что единственный устойчивый путь вперёд для Ирана, Израиля, всего региона и международного сообщества заключается в диалоге и дипломатии ради обеспечения мира, стабильности и сотрудничества", - добавил гендиректор агентсва.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
Операция Израиля "Восходящий лев"Рафаэль ГроссиАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭИранИзраильТегеран (город)В мире
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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