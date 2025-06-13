Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/ataki-2022713344.html
На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины
На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины - РИА Новости, 13.06.2025
На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины
После ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и теракта киевского режима на российских аэродромах Соединенным штатам стоит опасаться внезапных атак на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:34:00+03:00
2025-06-13T21:34:00+03:00
сша
израиль
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и теракта киевского режима на российских аэродромах Соединенным штатам стоит опасаться внезапных атак на собственные военные базы и инфраструктуру, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Сходство между израильским использованием беспилотников внутри Ирана и украинской атакой "Паутина" внутри России поразительно. Теперь американцам следует ожидать террористических атак на уязвимые цели внутри США. К уязвимым целям относятся как минимум ядерные реакторы, военные объекты, электросети и торговые центры", — написал он.Полковник подчеркнул, что израильские удары по военным объектам Ирана провоцируют начало региональной войны, в которую будут вовлечены США, Россия и страны исламского мира.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.
https://ria.ru/20250613/ataki-2022677832.html
https://ria.ru/20250613/iran-2022712506.html
сша
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, израиль, украина, в мире
США, Израиль, Украина, В мире
На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины

Макгрегор: США стоит готовиться к атакам на военные объекты внутри страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и теракта киевского режима на российских аэродромах Соединенным штатам стоит опасаться внезапных атак на собственные военные базы и инфраструктуру, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Сходство между израильским использованием беспилотников внутри Ирана и украинской атакой "Паутина" внутри России поразительно. Теперь американцам следует ожидать террористических атак на уязвимые цели внутри США. К уязвимым целям относятся как минимум ядерные реакторы, военные объекты, электросети и торговые центры", — написал он.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе раскрыли, что связывает атаки на российские и иранские объекты
Вчера, 16:34
Полковник подчеркнул, что израильские удары по военным объектам Ирана провоцируют начало региональной войны, в которую будут вовлечены США, Россия и страны исламского мира.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе на атаки Израиля
Вчера, 21:22
 
СШАИзраильУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала