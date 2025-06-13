https://ria.ru/20250613/ataki-2022713344.html

На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины

На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины - РИА Новости, 13.06.2025

На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины

После ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и теракта киевского режима на российских аэродромах Соединенным штатам стоит опасаться внезапных атак на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:34:00+03:00

2025-06-13T21:34:00+03:00

2025-06-13T21:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и теракта киевского режима на российских аэродромах Соединенным штатам стоит опасаться внезапных атак на собственные военные базы и инфраструктуру, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Сходство между израильским использованием беспилотников внутри Ирана и украинской атакой "Паутина" внутри России поразительно. Теперь американцам следует ожидать террористических атак на уязвимые цели внутри США. К уязвимым целям относятся как минимум ядерные реакторы, военные объекты, электросети и торговые центры", — написал он.Полковник подчеркнул, что израильские удары по военным объектам Ирана провоцируют начало региональной войны, в которую будут вовлечены США, Россия и страны исламского мира.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.

https://ria.ru/20250613/ataki-2022677832.html

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сша, израиль, украина, в мире