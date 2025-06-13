На Западе раскрыли связь между атаками на российские и иранские объекты
Дизен: Запад замешан в атаках на иранские ядерные объекты и российские аэродромы
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Связь между атаками на объекты ядерной программы Ирана и аэродромы в России заключается в причастности к ним западных правительств, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье на платформе Substack.
"Именно США нарушают ДНЯО, пытаясь лишить Иран права на гражданскую ядерную программу. Более того, увязка ядерных переговоров с сокращением военного потенциала Ирана и партнерством с Йеменом, Хезболлой и ХАМАС является способом использовать ядерную проблему, чтобы подтолкнуть Иран к капитуляции. Нападение на ядерные силы сдерживания России, вероятно, произошло при поддержке западных разведывательных служб и правительств", — сказал он.
Профессор отметил, что попытки оправдать нападения на объекты в Иране и России правом на самооборону являются актом обмана и знаменуют огромный шаг к ядерной войне и потере контроля над вооружениями.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.