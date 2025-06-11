Суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"
Суд оштрафовал автора постов о теракте в "Крокусе" Конашенка на 600 тыс роб
© РИА НовостиНиколай Конашенок в суде
© РИА Новости
Николай Конашенок в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* на 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Роман Масалаев.
"Суд назначил наказание в размере 800 тысяч рублей, Николаю зачтен срок пребывания под стражей, поэтому штраф снижен до 600 тысяч рублей", - сообщил Масалаев.
В апреле в инстанции сообщили, что Конашенку*** вменялась статья УК РФ об оправдании терроризма в интернете. Следствие полагало, что мужчина опубликовал в интернете высказывания, которые содержат признаки оправдания теракта в концертном зале "Крокус сити холла". До этого в марте он получил административный арест за мелкое хулиганство после того, как вел себя неадекватно на Мытнинской улице, кричал, размахивал руками, а также нецензурно выражался.
ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок* был задержан в аэропорту "Пулково". По данным полиции, он собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок* просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм. Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность гендиректора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
Росфинмониторинг внес Конашенка* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
20 мая, 14:22