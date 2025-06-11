https://ria.ru/20250611/shtraf-2022210040.html

Суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"

Суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 11.06.2025

Суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* на 600 тысяч рублей по... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:22:00+03:00

2025-06-11T12:22:00+03:00

2025-06-11T13:12:00+03:00

крокус

происшествия

россия

санкт-петербург

крокус сити холл

пулково (аэропорт)

ленинградская область

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* на 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Роман Масалаев."Суд назначил наказание в размере 800 тысяч рублей, Николаю зачтен срок пребывания под стражей, поэтому штраф снижен до 600 тысяч рублей", - сообщил Масалаев.В апреле в инстанции сообщили, что Конашенку*** вменялась статья УК РФ об оправдании терроризма в интернете. Следствие полагало, что мужчина опубликовал в интернете высказывания, которые содержат признаки оправдания теракта в концертном зале "Крокус сити холла". До этого в марте он получил административный арест за мелкое хулиганство после того, как вел себя неадекватно на Мытнинской улице, кричал, размахивал руками, а также нецензурно выражался.ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок* был задержан в аэропорту "Пулково". По данным полиции, он собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок* просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм. Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность гендиректора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".Росфинмониторинг внес Конашенка* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250521/terakt-2018168214.html

https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html

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крокус, происшествия, россия, санкт-петербург, крокус сити холл, пулково (аэропорт), ленинградская область, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik