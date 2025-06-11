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Глава Роспотребнадзора оценила идею бесплатного питания для школьников - РИА Новости, 11.06.2025
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15:21 11.06.2025 (обновлено: 15:22 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/shkola-2022266239.html
Глава Роспотребнадзора оценила идею бесплатного питания для школьников
Глава Роспотребнадзора оценила идею бесплатного питания для школьников - РИА Новости, 11.06.2025
Глава Роспотребнадзора оценила идею бесплатного питания для школьников
Предложение ввести обязательное бесплатное питание для учеников средней школы нужно просчитать и взвесить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:21:00+03:00
2025-06-11T15:22:00+03:00
общество
анна попова
алексей куринный
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кпрф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предложение ввести обязательное бесплатное питание для учеников средней школы нужно просчитать и взвесить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Госдуме 11 июня проходит правительственный час, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в ходе заседания спросил у главы ведомства, как Попова относится к инициативе партии ввести обязательное бесплатное питание для всех школьников средней школы. "Было бы конечно очень хорошо, если бы мы могли так сделать. Но здесь, как уже было сегодня сказано, нужно очень хорошо все просчитать, взвесить и понять, есть ли у нас такие возможности. А организованное питание для любых категорий, хорошо организованное, сбалансированное, рациональное, конечно, всегда хорошо", - сказала Попова, отвечая на вопрос депутата.
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общество, анна попова, алексей куринный, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кпрф
Общество, Анна Попова, Алексей Куринный, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), КПРФ
Глава Роспотребнадзора оценила идею бесплатного питания для школьников

Попова: предложение ввести бесплатное питание для школьников нужно взвесить

© Фото : предоставлено пресс-службой РоспотребнадзораРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предложение ввести обязательное бесплатное питание для учеников средней школы нужно просчитать и взвесить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Госдуме 11 июня проходит правительственный час, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в ходе заседания спросил у главы ведомства, как Попова относится к инициативе партии ввести обязательное бесплатное питание для всех школьников средней школы.
"Было бы конечно очень хорошо, если бы мы могли так сделать. Но здесь, как уже было сегодня сказано, нужно очень хорошо все просчитать, взвесить и понять, есть ли у нас такие возможности. А организованное питание для любых категорий, хорошо организованное, сбалансированное, рациональное, конечно, всегда хорошо", - сказала Попова, отвечая на вопрос депутата.
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ОбществоАнна ПоповаАлексей КуринныйГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КПРФ
 
 
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