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В Волгограде задержали контрактника, сбежавшего из части
В Волгограде задержали контрактника, сбежавшего из части - РИА Новости, 11.06.2025
В Волгограде задержали контрактника, сбежавшего из части
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали ранее судимого контрактника, который сбежал из войсковой части, чтобы сбыть наркотики, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:45:00+03:00
2025-06-11T11:45:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали ранее судимого контрактника, который сбежал из войсковой части, чтобы сбыть наркотики, сообщила пресс-служба ведомства. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан военнослужащий, самовольно оставивший войсковую часть и причастный к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере с целью бесконтактного сбыта", - говорится в сообщении. Отмечается, что у задержанного изъято около 400 грамм синтетического наркотика, который он планировал сбыть на территории Волгоградской области через тайники. По данным УФСБ, мужчина судим за кражу, во время отбывания срока наказания в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ на один год, позже он покинул место службы и в мае 2025 года попал в поле зрения правоохранительных органов. По информации УФСБ, против него возбуждено уголовное дело за "самовольное оставление части или места службы" и "покушение на сбыт наркотиков".
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волгоградская область, россия, волгоград, общество
Волгоградская область, Россия, Волгоград, Общество
В Волгограде задержали контрактника, сбежавшего из части
В Волгограде задержали контрактника, сбежавшего из части ради сбыта наркотиков