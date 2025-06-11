Рейтинг@Mail.ru
Туризм высоких технологий. Проекты студентов меняют Калининград - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/bfu-2021778291.html
Туризм высоких технологий. Проекты студентов меняют Калининград
Туризм высоких технологий. Проекты студентов меняют Калининград - РИА Новости, 11.06.2025
Туризм высоких технологий. Проекты студентов меняют Калининград
Победители Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Туризм", организатором которой выступает Балтийский федеральный университет им... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:00:00+03:00
2025-06-11T09:00:00+03:00
социальный навигатор
сн_образование
общество
калининград
россия
калининградская область
балтийский федеральный университет
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021787782_0:322:3066:2047_1920x0_80_0_0_dbcfd1bf2e739584f0107e670435325f.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Победители Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Туризм", организатором которой выступает Балтийский федеральный университет им. И. Канта, объявлены в Калининграде. Корреспондент РИА Новости пообщался с некоторыми из них и выяснил, что предложенные студентами идеи могут стать основой новых успешных туристических проектов в самом западном регионе России.Студенты со всей страны подали более девяти тысяч заявок на участие в олимпиаде "Я – профессионал", которая является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. До финала дошли 42 студента из 13 регионов.И.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин подчеркнул, что для университета проекты и программы в сфере туризма входят в число ключевых."Во-первых, мы один из шести вузов, участвующих в пилоте по реформе высшего образования. Программы по туризму также ожидают трансформации, с профессиональным сообществом мы будем разрабатывать новые стандарты профессии. Во-вторых, сфера туризма крайне актуальна для нашего региона, ее экономики. Поэтому проекты, представленные студентами, могут действительно реализоваться на территории области", — отметил он.Некоторые идеи, высказанные участниками в ходе конкурса, уже заинтересовали представителей индустрии туризма, сообщила председатель комиссии жюри, директор Высшей школы пространственного развития и гостеприимства БФУ Людмила Семенова."У нас уже есть успешный опыт, когда проект студента-участника олимпиады был внедрен в исторический фестиваль региона", — рассказала она.Хакатон для абитуриентовЗолотой медалисткой (трек "бакалавриат") стала студентка второго курса Дальневосточного федерального университета (факультет "Туризм") Алена Лужная. Ее проектом стал трехдневный хакатон в неокампусе БФУ им. И. Канта, ориентированный на школьников-абитуриентов из ОАЭ, интересующихся IT-сферой, медициной и дизайном.По ее замыслу, участники хакатона в свободное от соревнований время будут посещать лекции и мастер-классы от ведущих специалистов в области IT, медицины и биоинженерии, UX/UI-дизайна, знакомиться с медицинскими и биомедицинскими программами БФУ, посещать медицинские учреждения Калининграда и получать информацию о возможностях обучения в России.Алена предложила и культурную программу для иностранных гостей. Она включила в нее экскурсии по Калининграду и Калининградской области, мастер-классы по русской культуре, общение и культурный обмен со студентами БФУ."Хакатон — это отличный способ узнать больше о возможностях обучения в российских вузах, особенно в БФУ. Это может стать решающим фактором для выбора места учебы в будущем", — рассказала студентка.После окончания обучения Алена планирует работать по профессии и развивать туризм с Китаем, так как параллельно она изучает китайский язык.Цифровое СредневековьеПервое место в треке "магистратура/специалитет" завоевала студентка второго курса Национального исследовательского университета ИТМО (Институт международного развития и партнерства) Полина Кныш. Она посвятила свой проект туристическому переосмыслению территории средневекового замка Тапиау в городе Гвардейске Калининградской области. Фокус был сделан на целевую аудиторию из ОАЭ.В основу проекта студентка заложила идею создать виртуальное пространство замка, где первое взаимодействие туристов с объектом происходит в цифровой среде. Пользователи смогут перемещаться по замку, участвовать в квестах, рассматривать архитектурные и исторические детали, вовлекаясь в интерактивный сюжет."Часть пространства намеренно останется за пределами виртуального опыта, чтобы подчеркнуть ценность физического присутствия и добавить мотивацию для личного визита. Такой подход формирует не просто интерес, а эмоциональную привязку к месту, усиливая желание оказаться в нем в реальности", — рассказала Полина.По ее словам, с помощью инструментов геймификации туристы познакомятся с историей замка через личный опыт, а не через сухие факты, и получат живое восприятие прошлого."Проект объединяет историю, современные технологии, цифровое искусство, создавая живое, многослойное пространство, в котором прошлое становится частью актуального культурного опыта и открывает возможности для его переосмысления", — отметила студентка.После защиты диплома Полина планирует поступать в аспирантуру и развивать начатый в магистратуре цифровой проект про уличное искусство.Восточный мостБронзовой медалисткой (трек "магистратура/специалитет") стала студентка 2 курса Финансового университета при правительстве РФ (Факультет экономики и бизнеса) Ксения Минайчева. Она предложила создать туристско-образовательный кластер "Кантиана: Восточный мост" на территории строящегося неокампуса БФУ им. И. Канта. Разработка рассчитана на привлечение туристов из Китая."Цель моего проекта — продвижение БФУ как центра международного культурно-образовательного туризма, укрепление имиджа Калининградской области как интеллектуального и мультикультурного региона, а также развитие российско-китайских отношений через туризм и науку", — рассказала Ксения.В разработку входят несколько треков. Один из них — "Ворота Кантианы" — включает в себя проживание на территории кампуса, месячное обучение на одной из образовательных программ и культурную программу. Другой – образовательный маршрут "Один день в Кантиане" — представляет собой интерактивную экскурсию на китайском языке по кампусу, которую дополняют открытая лекция и театрализованные прогулки.Также студентка предложила создать медиапространство KantianaChina.RU, куда войдут онлайн-гид по кампусу и туристическим объектам, AR-интерфейс с возможностью навигации по кампусу на китайском языке и цифровой каталог сувенирной и интеллектуальной продукции."В Калининграде сейчас развивается разработка и производство ионных аккумуляторов, а это направление очень интересно для Китая. Поэтому туристско-образовательный кластер мог бы использоваться и для делового туризма, связанного с научной деятельностью", — добавила она.В будущем Ксения планирует продолжить обучение в аспирантуре по направлению "регионально-отраслевая экономика".
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021787782_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_84c98d15b9cd2055a2d7eab5d9584724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, сн_образование, общество, калининград, россия, калининградская область, балтийский федеральный университет, дальневосточный федеральный университет, санкт-петербургский университет информационных технологий, туризм, олимпиада
Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Калининград, Россия, Калининградская область, Балтийский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Туризм, Олимпиада

Туризм высоких технологий. Проекты студентов меняют Калининград

© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Победители Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Туризм", организатором которой выступает Балтийский федеральный университет им. И. Канта, объявлены в Калининграде. Корреспондент РИА Новости пообщался с некоторыми из них и выяснил, что предложенные студентами идеи могут стать основой новых успешных туристических проектов в самом западном регионе России.
Студенты со всей страны подали более девяти тысяч заявок на участие в олимпиаде "Я – профессионал", которая является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. До финала дошли 42 студента из 13 регионов.
И.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин подчеркнул, что для университета проекты и программы в сфере туризма входят в число ключевых.
© Фото предоставлено пресс-службой БФУИ.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин
И.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
И.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин
"Во-первых, мы один из шести вузов, участвующих в пилоте по реформе высшего образования. Программы по туризму также ожидают трансформации, с профессиональным сообществом мы будем разрабатывать новые стандарты профессии. Во-вторых, сфера туризма крайне актуальна для нашего региона, ее экономики. Поэтому проекты, представленные студентами, могут действительно реализоваться на территории области", — отметил он.
Некоторые идеи, высказанные участниками в ходе конкурса, уже заинтересовали представителей индустрии туризма, сообщила председатель комиссии жюри, директор Высшей школы пространственного развития и гостеприимства БФУ Людмила Семенова.
"У нас уже есть успешный опыт, когда проект студента-участника олимпиады был внедрен в исторический фестиваль региона", — рассказала она.
Хакатон для абитуриентов
Золотой медалисткой (трек "бакалавриат") стала студентка второго курса Дальневосточного федерального университета (факультет "Туризм") Алена Лужная. Ее проектом стал трехдневный хакатон в неокампусе БФУ им. И. Канта, ориентированный на школьников-абитуриентов из ОАЭ, интересующихся IT-сферой, медициной и дизайном.
По ее замыслу, участники хакатона в свободное от соревнований время будут посещать лекции и мастер-классы от ведущих специалистов в области IT, медицины и биоинженерии, UX/UI-дизайна, знакомиться с медицинскими и биомедицинскими программами БФУ, посещать медицинские учреждения Калининграда и получать информацию о возможностях обучения в России.
© Фото : пресс-служба БФУ

Алена Лужная (справа)

Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде

Алена Лужная (справа)

© Фото : пресс-служба БФУ
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4

Алена Лужная (справа)

© Фото : пресс-служба БФУ
1 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Алена предложила и культурную программу для иностранных гостей. Она включила в нее экскурсии по Калининграду и Калининградской области, мастер-классы по русской культуре, общение и культурный обмен со студентами БФУ.
"Хакатон — это отличный способ узнать больше о возможностях обучения в российских вузах, особенно в БФУ. Это может стать решающим фактором для выбора места учебы в будущем", — рассказала студентка.
После окончания обучения Алена планирует работать по профессии и развивать туризм с Китаем, так как параллельно она изучает китайский язык.
Цифровое Средневековье
Первое место в треке "магистратура/специалитет" завоевала студентка второго курса Национального исследовательского университета ИТМО (Институт международного развития и партнерства) Полина Кныш. Она посвятила свой проект туристическому переосмыслению территории средневекового замка Тапиау в городе Гвардейске Калининградской области. Фокус был сделан на целевую аудиторию из ОАЭ.
В основу проекта студентка заложила идею создать виртуальное пространство замка, где первое взаимодействие туристов с объектом происходит в цифровой среде. Пользователи смогут перемещаться по замку, участвовать в квестах, рассматривать архитектурные и исторические детали, вовлекаясь в интерактивный сюжет.
"Часть пространства намеренно останется за пределами виртуального опыта, чтобы подчеркнуть ценность физического присутствия и добавить мотивацию для личного визита. Такой подход формирует не просто интерес, а эмоциональную привязку к месту, усиливая желание оказаться в нем в реальности", — рассказала Полина.
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
По ее словам, с помощью инструментов геймификации туристы познакомятся с историей замка через личный опыт, а не через сухие факты, и получат живое восприятие прошлого.
"Проект объединяет историю, современные технологии, цифровое искусство, создавая живое, многослойное пространство, в котором прошлое становится частью актуального культурного опыта и открывает возможности для его переосмысления", — отметила студентка.
После защиты диплома Полина планирует поступать в аспирантуру и развивать начатый в магистратуре цифровой проект про уличное искусство.
Восточный мост
Бронзовой медалисткой (трек "магистратура/специалитет") стала студентка 2 курса Финансового университета при правительстве РФ (Факультет экономики и бизнеса) Ксения Минайчева. Она предложила создать туристско-образовательный кластер "Кантиана: Восточный мост" на территории строящегося неокампуса БФУ им. И. Канта. Разработка рассчитана на привлечение туристов из Китая.
"Цель моего проекта — продвижение БФУ как центра международного культурно-образовательного туризма, укрепление имиджа Калининградской области как интеллектуального и мультикультурного региона, а также развитие российско-китайских отношений через туризм и науку", — рассказала Ксения.
В разработку входят несколько треков. Один из них — "Ворота Кантианы" — включает в себя проживание на территории кампуса, месячное обучение на одной из образовательных программ и культурную программу. Другой – образовательный маршрут "Один день в Кантиане" — представляет собой интерактивную экскурсию на китайском языке по кампусу, которую дополняют открытая лекция и театрализованные прогулки.
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото : пресс-служба БФУ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов Я – профессионал в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото : пресс-служба БФУ
3 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Также студентка предложила создать медиапространство KantianaChina.RU, куда войдут онлайн-гид по кампусу и туристическим объектам, AR-интерфейс с возможностью навигации по кампусу на китайском языке и цифровой каталог сувенирной и интеллектуальной продукции.
"В Калининграде сейчас развивается разработка и производство ионных аккумуляторов, а это направление очень интересно для Китая. Поэтому туристско-образовательный кластер мог бы использоваться и для делового туризма, связанного с научной деятельностью", — добавила она.
В будущем Ксения планирует продолжить обучение в аспирантуре по направлению "регионально-отраслевая экономика".
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоКалининградРоссияКалининградская областьБалтийский федеральный университетДальневосточный федеральный университетСанкт-Петербургский университет информационных технологийТуризмОлимпиада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала