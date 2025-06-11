Туризм высоких технологий. Проекты студентов меняют Калининград
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Победители Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Туризм", организатором которой выступает Балтийский федеральный университет им. И. Канта, объявлены в Калининграде. Корреспондент РИА Новости пообщался с некоторыми из них и выяснил, что предложенные студентами идеи могут стать основой новых успешных туристических проектов в самом западном регионе России.
Студенты со всей страны подали более девяти тысяч заявок на участие в олимпиаде "Я – профессионал", которая является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. До финала дошли 42 студента из 13 регионов.
И.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин подчеркнул, что для университета проекты и программы в сфере туризма входят в число ключевых.
© Фото предоставлено пресс-службой БФУИ.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
И.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин
"Во-первых, мы один из шести вузов, участвующих в пилоте по реформе высшего образования. Программы по туризму также ожидают трансформации, с профессиональным сообществом мы будем разрабатывать новые стандарты профессии. Во-вторых, сфера туризма крайне актуальна для нашего региона, ее экономики. Поэтому проекты, представленные студентами, могут действительно реализоваться на территории области", — отметил он.
Некоторые идеи, высказанные участниками в ходе конкурса, уже заинтересовали представителей индустрии туризма, сообщила председатель комиссии жюри, директор Высшей школы пространственного развития и гостеприимства БФУ Людмила Семенова.
"У нас уже есть успешный опыт, когда проект студента-участника олимпиады был внедрен в исторический фестиваль региона", — рассказала она.
Хакатон для абитуриентов
Золотой медалисткой (трек "бакалавриат") стала студентка второго курса Дальневосточного федерального университета (факультет "Туризм") Алена Лужная. Ее проектом стал трехдневный хакатон в неокампусе БФУ им. И. Канта, ориентированный на школьников-абитуриентов из ОАЭ, интересующихся IT-сферой, медициной и дизайном.
По ее замыслу, участники хакатона в свободное от соревнований время будут посещать лекции и мастер-классы от ведущих специалистов в области IT, медицины и биоинженерии, UX/UI-дизайна, знакомиться с медицинскими и биомедицинскими программами БФУ, посещать медицинские учреждения Калининграда и получать информацию о возможностях обучения в России.
© Фото : пресс-служба БФУ
Алена Лужная (справа)
Алена Лужная (справа)
© Фото : пресс-служба БФУ
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© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Алена Лужная (справа)
© Фото : пресс-служба БФУ
1 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Алена предложила и культурную программу для иностранных гостей. Она включила в нее экскурсии по Калининграду и Калининградской области, мастер-классы по русской культуре, общение и культурный обмен со студентами БФУ.
"Хакатон — это отличный способ узнать больше о возможностях обучения в российских вузах, особенно в БФУ. Это может стать решающим фактором для выбора места учебы в будущем", — рассказала студентка.
После окончания обучения Алена планирует работать по профессии и развивать туризм с Китаем, так как параллельно она изучает китайский язык.
Цифровое Средневековье
Первое место в треке "магистратура/специалитет" завоевала студентка второго курса Национального исследовательского университета ИТМО (Институт международного развития и партнерства) Полина Кныш. Она посвятила свой проект туристическому переосмыслению территории средневекового замка Тапиау в городе Гвардейске Калининградской области. Фокус был сделан на целевую аудиторию из ОАЭ.
В основу проекта студентка заложила идею создать виртуальное пространство замка, где первое взаимодействие туристов с объектом происходит в цифровой среде. Пользователи смогут перемещаться по замку, участвовать в квестах, рассматривать архитектурные и исторические детали, вовлекаясь в интерактивный сюжет.
"Часть пространства намеренно останется за пределами виртуального опыта, чтобы подчеркнуть ценность физического присутствия и добавить мотивацию для личного визита. Такой подход формирует не просто интерес, а эмоциональную привязку к месту, усиливая желание оказаться в нем в реальности", — рассказала Полина.
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
3 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
По ее словам, с помощью инструментов геймификации туристы познакомятся с историей замка через личный опыт, а не через сухие факты, и получат живое восприятие прошлого.
"Проект объединяет историю, современные технологии, цифровое искусство, создавая живое, многослойное пространство, в котором прошлое становится частью актуального культурного опыта и открывает возможности для его переосмысления", — отметила студентка.
После защиты диплома Полина планирует поступать в аспирантуру и развивать начатый в магистратуре цифровой проект про уличное искусство.
Восточный мост
Бронзовой медалисткой (трек "магистратура/специалитет") стала студентка 2 курса Финансового университета при правительстве РФ (Факультет экономики и бизнеса) Ксения Минайчева. Она предложила создать туристско-образовательный кластер "Кантиана: Восточный мост" на территории строящегося неокампуса БФУ им. И. Канта. Разработка рассчитана на привлечение туристов из Китая.
"Цель моего проекта — продвижение БФУ как центра международного культурно-образовательного туризма, укрепление имиджа Калининградской области как интеллектуального и мультикультурного региона, а также развитие российско-китайских отношений через туризм и науку", — рассказала Ксения.
В разработку входят несколько треков. Один из них — "Ворота Кантианы" — включает в себя проживание на территории кампуса, месячное обучение на одной из образовательных программ и культурную программу. Другой – образовательный маршрут "Один день в Кантиане" — представляет собой интерактивную экскурсию на китайском языке по кампусу, которую дополняют открытая лекция и театрализованные прогулки.
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото : пресс-служба БФУ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой БФУВсероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
1 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
2 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото : пресс-служба БФУ
3 из 4
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" в Калининграде
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ
4 из 4
Также студентка предложила создать медиапространство KantianaChina.RU, куда войдут онлайн-гид по кампусу и туристическим объектам, AR-интерфейс с возможностью навигации по кампусу на китайском языке и цифровой каталог сувенирной и интеллектуальной продукции.
"В Калининграде сейчас развивается разработка и производство ионных аккумуляторов, а это направление очень интересно для Китая. Поэтому туристско-образовательный кластер мог бы использоваться и для делового туризма, связанного с научной деятельностью", — добавила она.
В будущем Ксения планирует продолжить обучение в аспирантуре по направлению "регионально-отраслевая экономика".