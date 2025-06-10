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Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации - РИА Новости, 10.06.2025
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Хорошие новости
 
21:21 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/tjuleni-2022127260.html
Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации
Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации - РИА Новости, 10.06.2025
Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации
Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:21:00+03:00
2025-06-10T21:21:00+03:00
хорошие новости
общество
финский залив
репино
санкт-петербург
гуп «водоканал санкт-петербурга
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В этом году специалисты уже вернули в естественную среду обитания 16 ластоногих. "Десятого июня Фонд друзей балтийской нерпы выпустил трех самок серого тюленя в акваторию Финского залива. Выпуск стал четвертым в текущем сезоне", - говорится в сообщении. Все животные успешно завершили курс реабилитации в специализированном центре фонда, расположенном на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Тюленят обнаружили в конце марта-начале апреля. Одна из самок была найдена в тяжелом состоянии в районе Яхтенного моста (она получила травмы и страдала от сильного гельминтоза). Две другие были обнаружены на побережье Выборгского района Ленинградской области — в поселках Приветнинское и Большой Бор. "За время реабилитации животные достигли прекрасных результатов: демонстрировали отличный аппетит, в короткие сроки достигли оптимальной массы тела для выживания в дикой природе и полностью восстановили силы… Специалисты фонда отмечают, что все выпущенные самки проявляют естественную осторожность при контакте с человеком, что является важным условием для успешной адаптации в дикой природе", - говорится в сообщении. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.-0-
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008325985.html
https://ria.ru/20250322/tyulen-2006708909.html
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финский залив
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353
60
353
60
Выпуск тюленей в Финский залив после реабилитации
Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В этом году специалисты уже вернули в естественную среду обитания 16 ластоногих.
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общество, финский залив, репино, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы
Хорошие новости, Общество, Финский залив, Репино, Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы
Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации

Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Еще трех серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
В этом году специалисты уже вернули в естественную среду обитания 16 ластоногих.
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"Десятого июня Фонд друзей балтийской нерпы выпустил трех самок серого тюленя в акваторию Финского залива. Выпуск стал четвертым в текущем сезоне", - говорится в сообщении.
Все животные успешно завершили курс реабилитации в специализированном центре фонда, расположенном на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Тюленят обнаружили в конце марта-начале апреля. Одна из самок была найдена в тяжелом состоянии в районе Яхтенного моста (она получила травмы и страдала от сильного гельминтоза). Две другие были обнаружены на побережье Выборгского района Ленинградской области — в поселках Приветнинское и Большой Бор.
"За время реабилитации животные достигли прекрасных результатов: демонстрировали отличный аппетит, в короткие сроки достигли оптимальной массы тела для выживания в дикой природе и полностью восстановили силы… Специалисты фонда отмечают, что все выпущенные самки проявляют естественную осторожность при контакте с человеком, что является важным условием для успешной адаптации в дикой природе", - говорится в сообщении.
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Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.-0-
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