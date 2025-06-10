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Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны - РИА Новости, 10.06.2025
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Карачаево-Черкесская Республика
 
21:30 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/temrezov-2022128741.html
Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны
Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны - РИА Новости, 10.06.2025
Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны
Карачаево-Черкесская Республика вошла в топ-20 национального экологического рейтинга по итогам весны 2025 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:30:00+03:00
2025-06-10T21:30:00+03:00
карачаево-черкесская республика
теберда
общество
республика алтай
мурманская область
рашид темрезов
зеленый патруль
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика вошла в топ-20 национального экологического рейтинга по итогам весны 2025 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов. Он рассказал о работах, которые ведутся в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Так, в 2025 году в регионе провели лесовосстановительные работы на площади 4 гектара, осенью планируют восстановить еще 122 гектара. Уделяется внимание берегоукрепительным работам. В рамках профильных федеральных программ на конец 2024 года в республике отремонтировали 43 берегоукрепительных сооружения, построено девять гидротехнических сооружений, досрочно завершен капремонт дамб на реке Кубань в Хумаре, на реке Большая Лаба в Предгорном, на реке Уруп в селе Уруп общей протяженностью более 4,4 километра. Помимо этого, в регионе расчистили русло рек Уллу-Хурзук и Теберда общей протяженностью 7,58 километра. В 2025 году начался капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Эшкакон в Учкекене, на реках Кубань и Мара в Карачаевском городском округе. "Активное участие в улучшении экообстановки принимают и сами жители республики. Более 100 тысяч наших земляков присоединились к акциям по очистке берегов, высадке деревьев в рамках акции “Сад памяти”. Безусловно, значительный вклад вносят правоохранительные и контролирующие органы в сфере природоохранного законодательства", – написал в своем телеграм-канале глава региона. Рейтинг опубликовала общественная организация "Зеленый патруль". В топ-5 рейтинга вошли Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Москва и Тамбовская область.
теберда
республика алтай
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теберда, общество, республика алтай, мурманская область, рашид темрезов, зеленый патруль, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Теберда, Общество, Республика Алтай, Мурманская область, Рашид Темрезов, Зеленый патруль, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны

Темрезов: Карачаево-Черкесия попала в топ-20 экологического нацрейтинга

© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтактеГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтакте
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика вошла в топ-20 национального экологического рейтинга по итогам весны 2025 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Он рассказал о работах, которые ведутся в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Так, в 2025 году в регионе провели лесовосстановительные работы на площади 4 гектара, осенью планируют восстановить еще 122 гектара.
Уделяется внимание берегоукрепительным работам. В рамках профильных федеральных программ на конец 2024 года в республике отремонтировали 43 берегоукрепительных сооружения, построено девять гидротехнических сооружений, досрочно завершен капремонт дамб на реке Кубань в Хумаре, на реке Большая Лаба в Предгорном, на реке Уруп в селе Уруп общей протяженностью более 4,4 километра.
Помимо этого, в регионе расчистили русло рек Уллу-Хурзук и Теберда общей протяженностью 7,58 километра. В 2025 году начался капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Эшкакон в Учкекене, на реках Кубань и Мара в Карачаевском городском округе.
"Активное участие в улучшении экообстановки принимают и сами жители республики. Более 100 тысяч наших земляков присоединились к акциям по очистке берегов, высадке деревьев в рамках акции “Сад памяти”. Безусловно, значительный вклад вносят правоохранительные и контролирующие органы в сфере природоохранного законодательства", – написал в своем телеграм-канале глава региона.
Рейтинг опубликовала общественная организация "Зеленый патруль". В топ-5 рейтинга вошли Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Москва и Тамбовская область.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаТебердаОбществоРеспублика АлтайМурманская областьРашид ТемрезовЗеленый патрульКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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