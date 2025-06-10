https://ria.ru/20250610/temrezov-2022128741.html

Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны

Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны - РИА Новости, 10.06.2025

Темрезов: КЧР вошла в топ экологического рейтинга по итогам весны

Карачаево-Черкесская Республика вошла в топ-20 национального экологического рейтинга по итогам весны 2025 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:30:00+03:00

2025-06-10T21:30:00+03:00

2025-06-10T21:30:00+03:00

карачаево-черкесская республика

теберда

общество

республика алтай

мурманская область

рашид темрезов

зеленый патруль

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика вошла в топ-20 национального экологического рейтинга по итогам весны 2025 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов. Он рассказал о работах, которые ведутся в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Так, в 2025 году в регионе провели лесовосстановительные работы на площади 4 гектара, осенью планируют восстановить еще 122 гектара. Уделяется внимание берегоукрепительным работам. В рамках профильных федеральных программ на конец 2024 года в республике отремонтировали 43 берегоукрепительных сооружения, построено девять гидротехнических сооружений, досрочно завершен капремонт дамб на реке Кубань в Хумаре, на реке Большая Лаба в Предгорном, на реке Уруп в селе Уруп общей протяженностью более 4,4 километра. Помимо этого, в регионе расчистили русло рек Уллу-Хурзук и Теберда общей протяженностью 7,58 километра. В 2025 году начался капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Эшкакон в Учкекене, на реках Кубань и Мара в Карачаевском городском округе. "Активное участие в улучшении экообстановки принимают и сами жители республики. Более 100 тысяч наших земляков присоединились к акциям по очистке берегов, высадке деревьев в рамках акции “Сад памяти”. Безусловно, значительный вклад вносят правоохранительные и контролирующие органы в сфере природоохранного законодательства", – написал в своем телеграм-канале глава региона. Рейтинг опубликовала общественная организация "Зеленый патруль". В топ-5 рейтинга вошли Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Москва и Тамбовская область.

теберда

республика алтай

мурманская область

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Наталья Макарова

теберда, общество, республика алтай, мурманская область, рашид темрезов, зеленый патруль, карачаево-черкесская республика (кчр)