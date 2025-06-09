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В Киеве ответили на истерику Зеленского из-за России - РИА Новости, 09.06.2025
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05:37 09.06.2025 (обновлено: 14:26 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vypad-2021698594.html
В Киеве ответили на истерику Зеленского из-за России
В Киеве ответили на истерику Зеленского из-за России - РИА Новости, 09.06.2025
В Киеве ответили на истерику Зеленского из-за России
Несмотря на постоянные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:37:00+03:00
2025-06-09T14:26:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
александр дубинский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Несмотря на постоянные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.В очередном видеообращении глава киевского режима пожаловался на то, что Россия якобы выторговывает себе время."Всегда в этот момент хочется спросить: у кого выторговывает? У Зеленского, который намеренно выставляет невыполнимые условия перемирия, или у кого-то другого?" — иронично прокомментировал слова Зеленского политик.При этом, отметил Дубинский, единственный, кто на самом деле заинтересован в затягивании мирного урегулирования украинского вопроса, так это сам Зеленский, получающий главные преимущества — от вечной власти до поборов с мобилизованных, которыми занимаются сотрудники ТЦК.Зеленский неоднократно пытался саботировать мирный процесс по Украине. Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать. Глава киевского режима взял на себя ответственность за теракты.На следующий день в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее тысячи человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.Шестого июня Россия приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.В воскресенье Зорин сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. По его словам, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.
https://ria.ru/20250609/tank-2021693181.html
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021675290.html
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в мире, россия, украина, киев, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве ответили на истерику Зеленского из-за России

Дубинский: с завершением конфликта тянет Зеленский, а не Россия

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Несмотря на постоянные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
В очередном видеообращении глава киевского режима пожаловался на то, что Россия якобы выторговывает себе время.
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ВС России уничтожили почти все танки Abrams, поставленные США Украине
03:20
«
"Всегда в этот момент хочется спросить: у кого выторговывает? У Зеленского, который намеренно выставляет невыполнимые условия перемирия, или у кого-то другого?" — иронично прокомментировал слова Зеленского политик.
При этом, отметил Дубинский, единственный, кто на самом деле заинтересован в затягивании мирного урегулирования украинского вопроса, так это сам Зеленский, получающий главные преимущества — от вечной власти до поборов с мобилизованных, которыми занимаются сотрудники ТЦК.
Зеленский неоднократно пытался саботировать мирный процесс по Украине. Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать. Глава киевского режима взял на себя ответственность за теракты.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
На Украине вышли из себя из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ
Вчера, 21:53
На следующий день в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее тысячи человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Шестого июня Россия приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине
7 июня, 19:24
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
В воскресенье Зорин сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. По его словам, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Никаких переговоров": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
05:31
 
В миреРоссияУкраинаКиевАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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