https://ria.ru/20250609/vsu-2021856367.html

ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов

ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2025

ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов

Группировка ВСУ попала в полукотел у границы Днепропетровской области в районе села Комар на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:24:00+03:00

2025-06-09T18:24:00+03:00

2025-06-09T18:24:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Группировка ВСУ попала в полукотел у границы Днепропетровской области в районе села Комар на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник Рогов сообщал, что российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР. Он отмечал, что освобождение села приблизит выход ВС РФ к еще одному участку на границе с Днепропетровской областью Украины. "Боевики ВСУ фактически попали в полукотел в районе села Комар и прижаты к реке Мокрые Ялы", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим фактически обрек военнослужащих ВСУ на верную гибель. МО РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250609/zhitel-2021846362.html

днепропетровская область

россия

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в мире, днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины