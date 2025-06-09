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ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов
ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов
Группировка ВСУ попала в полукотел у границы Днепропетровской области в районе села Комар на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:24:00+03:00
2025-06-09T18:24:00+03:00
2025-06-09T18:24:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Группировка ВСУ попала в полукотел у границы Днепропетровской области в районе села Комар на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник Рогов сообщал, что российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР. Он отмечал, что освобождение села приблизит выход ВС РФ к еще одному участку на границе с Днепропетровской областью Украины. "Боевики ВСУ фактически попали в полукотел в районе села Комар и прижаты к реке Мокрые Ялы", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим фактически обрек военнослужащих ВСУ на верную гибель. МО РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250609/zhitel-2021846362.html
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ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ попали в полукотел в районе села Комар на западе ДНР