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ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/vsu-2021856367.html
ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов
ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов
Группировка ВСУ попала в полукотел у границы Днепропетровской области в районе села Комар на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:24:00+03:00
2025-06-09T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Группировка ВСУ попала в полукотел у границы Днепропетровской области в районе села Комар на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник Рогов сообщал, что российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР. Он отмечал, что освобождение села приблизит выход ВС РФ к еще одному участку на границе с Днепропетровской областью Украины. "Боевики ВСУ фактически попали в полукотел в районе села Комар и прижаты к реке Мокрые Ялы", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим фактически обрек военнослужащих ВСУ на верную гибель. МО РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ попали в полукотел у границы Днепропетровской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ попали в полукотел в районе села Комар на западе ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Группировка ВСУ попала в полукотел у границы Днепропетровской области в районе села Комар на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в понедельник Рогов сообщал, что российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР. Он отмечал, что освобождение села приблизит выход ВС РФ к еще одному участку на границе с Днепропетровской областью Украины.
"Боевики ВСУ фактически попали в полукотел в районе села Комар и прижаты к реке Мокрые Ялы", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим фактически обрек военнослужащих ВСУ на верную гибель.
МО РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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