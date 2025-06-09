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Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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12:32 09.06.2025 (обновлено: 13:55 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ
"Лесной маньяк", орудовавший в Самарской области в 90-е годы, вступил в Вооруженные силы Украины, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:32:00+03:00
2025-06-09T13:55:00+03:00
вооруженные силы украины
самарская область
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. "Лесной маньяк", орудовавший в Самарской области в 90-е годы, вступил в Вооруженные силы Украины, пишет Telegram-канал SHOT."Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек, &lt;...&gt; вступил в ряды ВСУ", — говорится в сообщении.Отмечается, что преступнику на данный момент 58 лет, он вышел из колонии в 2012 году, после чего уехал в Днепропетровскую область, где и присоединился к ВСУ.Уточняется, что Ворошилова судили за серию убийств, которые он совершал в Самарской области. По данном SHOT, он расправлялся с молодыми парами, приезжавшими провести время недалеко от леса. В 1999 году его приговорили к 15 годам заключения.
https://ria.ru/20250609/ukraintsy-2021722571.html
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вооруженные силы украины, самарская область, днепропетровская область, в мире
Вооруженные силы Украины, Самарская область, Днепропетровская область, В мире
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ

SHOT: "лесной маньяк" из 90-х вступил в ряды ВСУ

Дмитрий Ворошилов
Дмитрий Ворошилов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дмитрий Ворошилов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. "Лесной маньяк", орудовавший в Самарской области в 90-е годы, вступил в Вооруженные силы Украины, пишет Telegram-канал SHOT.
"Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек, <...> вступил в ряды ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступнику на данный момент 58 лет, он вышел из колонии в 2012 году, после чего уехал в Днепропетровскую область, где и присоединился к ВСУ.
Уточняется, что Ворошилова судили за серию убийств, которые он совершал в Самарской области. По данном SHOT, он расправлялся с молодыми парами, приезжавшими провести время недалеко от леса. В 1999 году его приговорили к 15 годам заключения.
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