https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ
"Лесной маньяк", орудовавший в Самарской области в 90-е годы, вступил в Вооруженные силы Украины, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:32:00+03:00
2025-06-09T12:32:00+03:00
2025-06-09T13:55:00+03:00
вооруженные силы украины
самарская область
днепропетровская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021759205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9c5e1650a8da29a24ff0aac752d8766.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. "Лесной маньяк", орудовавший в Самарской области в 90-е годы, вступил в Вооруженные силы Украины, пишет Telegram-канал SHOT."Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек, <...> вступил в ряды ВСУ", — говорится в сообщении.Отмечается, что преступнику на данный момент 58 лет, он вышел из колонии в 2012 году, после чего уехал в Днепропетровскую область, где и присоединился к ВСУ.Уточняется, что Ворошилова судили за серию убийств, которые он совершал в Самарской области. По данном SHOT, он расправлялся с молодыми парами, приезжавшими провести время недалеко от леса. В 1999 году его приговорили к 15 годам заключения.
https://ria.ru/20250609/ukraintsy-2021722571.html
самарская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021759205_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0866a43d2d5e0a6359e313da6268843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, самарская область, днепропетровская область, в мире
Вооруженные силы Украины, Самарская область, Днепропетровская область, В мире
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ
SHOT: "лесной маньяк" из 90-х вступил в ряды ВСУ