https://ria.ru/20250609/vstuplenie-2021704938.html
"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости
"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 09.06.2025
"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости
Наступление российских войск в Днепропетровской области станет для Украины серьезным ударом, пишет британская газета The Times. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:31:00+03:00
2025-06-09T07:31:00+03:00
2025-06-09T15:38:00+03:00
в мире
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днепропетровская область
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Наступление российских войск в Днепропетровской области станет для Украины серьезным ударом, пишет британская газета The Times."Вступление (ВС России. — Прим. ред.) в нее стало бы для Украины значительным символическим и стратегическим ударом", — говорится в публикации.Бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.
https://ria.ru/20250609/tank-2021693181.html
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости
Times: наступление ВС России в Днепропетровской области станет ударом для Киева