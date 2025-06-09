https://ria.ru/20250609/vstuplenie-2021704938.html

"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости

"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 09.06.2025

"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости

Наступление российских войск в Днепропетровской области станет для Украины серьезным ударом, пишет британская газета The Times. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:31:00+03:00

2025-06-09T07:31:00+03:00

2025-06-09T15:38:00+03:00

в мире

россия

днепропетровская область

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Наступление российских войск в Днепропетровской области станет для Украины серьезным ударом, пишет британская газета The Times."Вступление (ВС России. — Прим. ред.) в нее стало бы для Украины значительным символическим и стратегическим ударом", — говорится в публикации.Бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.

https://ria.ru/20250609/tank-2021693181.html

https://ria.ru/20250608/svo-2021670378.html

россия

днепропетровская область

украина

донецкая народная республика

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в мире, россия, днепропетровская область, украина, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф