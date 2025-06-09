Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной
Пушков назвал протесты против миграционной политики в США гражданской войной
© AP Photo / Eric ThayerПротесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Беспорядки в Лос-Анджелесе похожи на гражданскую войну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Лос-Анджелес. Гражданская война", - написал он в своем телеграм-канале.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ