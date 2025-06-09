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Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной - РИА Новости, 09.06.2025
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11:28 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/voyna-2021744213.html
Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной
Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной - РИА Новости, 09.06.2025
Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной
Беспорядки в Лос-Анджелесе похожи на гражданскую войну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:28:00+03:00
2025-06-09T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Беспорядки в Лос-Анджелесе похожи на гражданскую войну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Лос-Анджелес. Гражданская война", - написал он в своем телеграм-канале. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, дональд трамп, алексей пушков, гэвин ньюсом, совет федерации рф, протесты в калифорнии
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Гэвин Ньюсом, Совет Федерации РФ, Протесты в Калифорнии
Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной

Пушков назвал протесты против миграционной политики в США гражданской войной

© AP Photo / Eric ThayerПротесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Eric Thayer
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Беспорядки в Лос-Анджелесе похожи на гражданскую войну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Лос-Анджелес. Гражданская война", - написал он в своем телеграм-канале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях
05:50
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Протесты против миграционной политики президента Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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В миреКалифорнияЛос-АнджелесСШАДональд ТрампАлексей ПушковГэвин НьюсомСовет Федерации РФПротесты в Калифорнии
 
 
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