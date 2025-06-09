https://ria.ru/20250609/voyna-2021744213.html

Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной

Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной - РИА Новости, 09.06.2025

Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной

Беспорядки в Лос-Анджелесе похожи на гражданскую войну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:28:00+03:00

2025-06-09T11:28:00+03:00

2025-06-09T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Беспорядки в Лос-Анджелесе похожи на гражданскую войну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Лос-Анджелес. Гражданская война", - написал он в своем телеграм-канале. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html

https://ria.ru/20250608/times-2021678930.html

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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, дональд трамп, алексей пушков, гэвин ньюсом, совет федерации рф, протесты в калифорнии